Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (29/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

29/12/2025 7:30:00 πμ

29/12/2025 4:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙ ΔΕΡΜΕΝΙ

5780

Συντήρηση

29/12/2025 8:00:00 πμ

29/12/2025 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1422

Λειτουργία

29/12/2025 8:00:00 πμ

29/12/2025 12:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΣΠΕΡΟΥ, ΜΙΑΟΥΛΗ.

1044

Κατασκευές

29/12/2025 8:00:00 πμ

29/12/2025 12:00:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΗΤΟΥ απο κάθετο: ΝΑΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1617

Κατασκευές

29/12/2025 8:00:00 πμ

29/12/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΤΣΙΜΙΣΚΗ έως κάθετο: ΙΣΑΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1423

Λειτουργία

29/12/2025 8:00:00 πμ

29/12/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΑΜΟΥΡΗ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1424

Λειτουργία

29/12/2025 8:00:00 πμ

29/12/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ν.ΞΥΛΟΥΡΗ.

1041

Κατασκευές

29/12/2025 8:00:00 πμ

29/12/2025 5:30:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙ ΔΕΡΜΕΝΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ

5781

Συντήρηση

29/12/2025 8:30:00 πμ

29/12/2025 1:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΓ. ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΡΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ

1616

Κατασκευές

29/12/2025 8:30:00 πμ

29/12/2025 1:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΟΡΓΗΣ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΜΕΣΟΥ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΤΣΙ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:30 μμ

1616

Κατασκευές

29/12/2025 12:00:00 μμ

29/12/2025 2:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

1618

Κατασκευές

29/12/2025 2:00:00 μμ

29/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ έως κάθετο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

1421

Λειτουργία

