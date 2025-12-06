Ζάκυνθος: Αδέσποτος ο σκύλος που σκότωσε τον 2χρονο - «Πάει το παιδάκι μου» είπε ο πατέρας

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ζάκυνθο ο θάνατος 2χρονου αγοριού στο χωριό Άγιος Λέοντας, έπειτα από επίθεση του πίτμπουλ της οικογένειας.

Οι γονείς συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με μαρτυρία του πατέρα στον Alpha, «με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου». Το ζευγάρι, που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε απομακρυνθεί για προμήθειες και, επιστρέφοντας μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής τους και πλησίασε το δέντρο όπου ήταν δεμένος ο σκύλος, ο οποίος του επιτέθηκε θανάσιμα.

Ο πατέρας, συντετριμμένος, αποκάλυψε ότι «ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και τον πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Τον πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτός μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του».

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Το σπίτι όπου μένει η οικογένεια βρίσκεται λίγο έξω από το χωρίο Άγιος Λέοντας, ενώ οι γονείς του παιδιού είναι φιλόζωοι καθώς φιλοξενούσαν στο σπίτι τους αδέσποτα της περιοχής.

