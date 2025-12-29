Ιαπωνία: 5χρονο αγόρι εγκλωβίστηκε σε κυλιόμενο διάδρομο και πέθανε σε χιονοδρομικό κέντρο

Ένα πεντάχρονο αγόρι στην Ιαπωνία πέθανε ενώ έκανε διακοπές για σκι με την οικογένειά του, όταν το χέρι του πιάστηκε σε κυλιόμενο διάδρομο. Το πρωί της Κυριακής (28/12), ο Χινάτα Γκότο ετοιμαζόταν να κατέβει από τον διάδρομο στις πίστες του σκι ενός θέρετρου στο Χοκάιντο, όταν έπεσε και το δεξί του χέρι παγιδεύτηκε στο μηχάνημα, ανέφεραν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την αστυνομία.

Ο κυλιόμενος μηχανισμός ήταν εξοπλισμένος με μηχανισμό ασφαλείας, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε. Το μηχάνημα σταμάτησε μόνο όταν η μητέρα του αγοριού πάτησε το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης. Οι διασώστες αφιέρωσαν 40 λεπτά αποσυναρμολογώντας μέρος του κυλιόμενου συρμού για να απεγκλωβίσουν το αγόρι, το οποίο μέχρι τότε είχε χάσει τις αισθήσεις του. Αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.

Το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου Asarigawa Onsen στην Οτάρου δήλωσε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας του κυλιόμενου πηδαλίου, ο οποίος είχε σχεδιαστεί για να σταματάει αμέσως τις εργασίες σε περίπτωση που ανίχνευε ότι κάποιο αντικείμενο ήταν παγιδευμένο στο μηχάνημα, είχε λειτουργήσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό για να αξιολογήσει εάν υπήρξε επαγγελματική αμέλεια, όπως στην κατασκευή και συντήρηση του κυλιόμενου τροχού.

Εγκατεστημένος πριν από περίπου έξι χρόνια, ο κυλιόμενος τροχός έχει μήκος περίπου 30 μέτρα και πλάτος 60 εκατοστά, χωρίς χειρολαβές. Συνδέει το πάρκινγκ του θέρετρου με τις πίστες του σκι. Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κι άλλοι επισκέπτες σκόνταψαν ενώ χρησιμοποιούσαν τον ίδιο διάδρομο.

«Ακόμα και ως ενήλικας, υπάρχουν στιγμές που σκέφτομαι, "Είναι λίγο τρομακτικό"», δήλωσε ένας τακτικός πελάτης στην Asahi Shimbun. Εκπρόσωπος του χιονοδρομικού κέντρου Asarigawa Onsen ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και δήλωσε ότι θα λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν να επαναληφθεί αντίστοιχη τραγωδία.

Το Χοκάιντο είναι γνωστό ως η πρωτεύουσα του σκι στην Ιαπωνία και υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, με το μεγαλύτερο μέρος τους να διαμένει εκεί κατά τους χειμερινούς μήνες για διακοπές σκι.