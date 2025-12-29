Σάμος: Μετανάστης ανασύρθηκε νεκρός – Αναζητούνται ακόμη τρεις

Νεκρός ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό.

Η κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος ξεκίνησε κατόπιν εντοπισμού 26 αλλοδαπών από στελέχη της Αστυνομίας στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες Σάμου, που ανέφεραν την ύπαρξη 4 αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Σάμου.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή ενός πλωτού ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενός ελικοπτέρου αλλά και ιδιωτικού σκάφους, καθώς και στελεχών του Λιμενικού που επιχειρούν από ξηράς.