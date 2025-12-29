Σάμος: Μετανάστης ανασύρθηκε νεκρός – Αναζητούνται ακόμη τρεις
Νεκρός εντοπίστηκε ένας εκ των τεσσάρων αγνοουμένων μεταναστών στη Σάμο
Νεκρός ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό.
Η κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος ξεκίνησε κατόπιν εντοπισμού 26 αλλοδαπών από στελέχη της Αστυνομίας στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες Σάμου, που ανέφεραν την ύπαρξη 4 αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Σάμου.
Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή ενός πλωτού ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενός ελικοπτέρου αλλά και ιδιωτικού σκάφους, καθώς και στελεχών του Λιμενικού που επιχειρούν από ξηράς.