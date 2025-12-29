Πάνω από 700 κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω ισχυρών ανέμων – Ριπές άνω των 100 km/h στη Θεσσαλονίκη

Ισχυροί άνεμοι στη Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο που ήταν εν κινήσει στη Βασιλέως Γεωργίου.

«Βουτιά» έκανε ο υδράργυρος στην Κεντρική Μακεδονία και σε αρκετές περιοχές το θερμόμετρο έδειξε αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Νωρίς το πρωί (29/12), το θερμόμετρο έδειχνε στους –9℃ στον Λαϊλιά Σερρών, στους –8℃ στο Οχυρό Νευροκοπίου και –7℃ στην πόλη της Φλώρινας και τα Γρεβενά.

Στους –6℃ ήταν η θερμοκρασία στο Νευροκόπι Δράμας, στη Νεάπολη Κοζάνης και στον Νέο Καύκασο Γρεβενών, στους –5℃ στην Πτολεμαΐδα, στους –4℃ στον Άγιο Δημήτριο Ολύμπου και στους –2℃ στην Καστοριά και –1℃ στην Κοζάνη.

Η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή (28/12) σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με 108 χιλιόμετρα / ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικράτησαν σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, από το πρωί της Κυριακής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε συνολικά 710 κλήσεις. Οι 141 αφορούσαν κοπές δέντρων που έπεσαν από τον αέρα, ενώ έγιναν και 55 αφαιρέσεις αντικειμένων, όπως τέντες, κάγκελα κ.ά. που είτε ξηλώθηκαν, είτε «πέταξαν» από τους ανέμους.