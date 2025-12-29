Ένα σύγχρονο Volvo P1800 θα μπορούσε να είναι έτσι

Το αρχέτυπο P1800 παρουσιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60, ενώ έγινε ευρέως γνωστό χάρη στην τηλεοπτική σειρά «Ο Άγιος» (The Saint) με πρωταγωνιστή τον Simon Templar, τον οποίο υποδυόταν ο μετέπειτα James Bond Roger Moore.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας