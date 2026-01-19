Καρυστιανού: Καμία συνεργασία με κόμματα, στόχος η διακυβέρνηση της χώρας από τους πολίτες

Σίγουρα δεν θα είναι η λέξη «Οξυγόνο» το όνομα του κόμματος, τη λέξη αυτή είπαν τα παιδιά μας λίγο πριν ξεψυχήσουν, είπε κομπιάζοντας στο τέλος της συνέντευξης

Καρυστιανού: Καμία συνεργασία με κόμματα, στόχος η διακυβέρνηση της χώρας από τους πολίτες
Δεν επιδιώκουμε καμία συνεργασία με τα κόμματα, στόχος μας είναι η διακυβέρνηση της χώρας από τους πολίτες, δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, προσθέτοντας ότι έχει δεχθεί ήδη προτάσεις από περισσότερα από ένα κόμματα να συμπορευτεί μαζί τους πολιτικά.

Σίγουρα δεν θα είναι η λέξη «Οξυγόνο» το όνομα του κόμματος, τη λέξη αυτή είπαν τα παιδιά μας λίγο πριν ξεψυχήσουν, είπε κομπιάζοντας στο τέλος της συνέντευξης, ενώ κλείνοντας, δεν δίστασε να δηλώσει πως το κίνημα πολιτών, ο σύλλογος των Τεμπών, παλεύει για την απελευθέρωση της χώρας: «Παλεύουμε για την απελευθέρωση της χώρας, θα μου επιτρέψετε να πω».

Κάνω κόμμα γιατί δεν βλέπω δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχω κάνει, νομικά για τη δικαίωση του παιδιού μου, ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας επίσης πως το κίνημα των πολιτών που εκπροσωπεί είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και πως δεν επιθυμεί καμία συνεργασία με κανένα κόμμα από τα υπάρχοντα.

Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που θα μπορεί με επιχειρήματα και όχι συναισθηματισμούς και προσωπική άποψη, την οποία σέβομαι, να πει ότι δεν έχω κάνει ό,τι μπορούσα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τη δικαίωση του παιδιού μου, είπε απαντώντας στον Νίκο Πλακιά που έχει δηλώσει αντίθετος με την κίνηση Καρυστιανού για δημιουργία κόμματος στην παρούσα συγκυρία, ισχυριζόμενος πως πρέπει πρώτα να κριθεί η υπόθεση των Τεμπών στο δικαστήριο.

«Δεν βλέπω δικαιοσύνη, δεν μπορώ να δω δικαιοσύνη σε μία χώρα που δεν υπάρχει εισαγγελέας με σθένος να φέρει τον υπουργό Μεταφορών με διαδικασία αυτοφώρου, να δώσει εξηγήσεις», είπε η κυρία Καρυστιανού. Προσωπικά πιστεύω ότι η δίκη δεν θα ξεκινήσει τον Μάρτιο, γιατί το κράτος μας εκδικείται και με αυτόν τον τρόπο, συμπλήρωσε, τονίζοντας πως ξεκινά μια δίκη που δεν είναι κατηγορούμενοι η Hellenic Train, όσοι έφαγαν τα χρήματα της 717, όσοι ευθύνονται για την πυρόσφαιρα. «Στην Ισπανία που έγινε αυτό το φοβερό δυστύχημα, δεν δημιουργήθηκε πυρόσφαιρα, δεν ξέρω τι έλαια σιλικόνης έχουν στην Ισπανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το να περιμένω άλλα 4-5 χρόνια για να γίνει μία δίκη κουτσή, στα μέτρα τους, όχι», είπε και συμπλήρωσε πως «η δίκη θα βάλει την ταφόπλακα της συγκάλυψης, δεν θα αποκαλύψει, εγώ δεν χρειάζομαι να το περιμένω αυτό».

Μιλώντας σε συνέντευξή της στο OPEN για τα ονόματα ανθρώπων που ακούγονται ως στελέχη μελλοντικού κόμματος, είναι ονόματα ανθρώπων που έχω συναντήσει και τίποτα παραπάνω.

Η κυρία Καρυστιανού ανέφερε πως στόχος της είναι μία καινούρια κυβέρνηση που «θα καταργήσει το 86, θα καταργήσει το ακαταδίωκτο και θα έχει μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη». «Βεβαίως, η φιλοδοξία δεν είναι να αλλάξουμε το επάγγελμά μας, είναι να βρει η κοινωνία πραγματικούς αντιπροσώπους στη Βουλή», τόνισε και συμπλήρωσε: «Εγώ θέλω να κυβερνήσει το κίνημα των πολιτών, να δω πολίτες, ανεξάρτητους, να κυβερνούν».

«Είμαστε έτοιμοι, το κίνημα των πολιτών να μπει, να διεκδικήσει τα δικαιώματα των πολιτών» τόνισε επανειλημμένως, ενώ αναφορικά με το αν το κόμμα της πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα, απάντησε: «Ας μην προδικάζουμε το αποτέλεσμα, θα το συζητήσουμε μόνο όταν έρθει η ώρα, μπορεί να μας εκπλήξει όλους. Δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με κανένα κόμμα».

