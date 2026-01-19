Τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε για το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι προετοιμασίες για την επίσημη ανακοίνωση και ίδρυση του νέου κόμματος που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, με τα τέλη Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου να φαίνεται πως είναι η πιθανότερη περίοδος για την ανακοίνωση. Η κ. Καρυστιανού θα εξασφαλίσει έτσι τη σύνδεση του κόμματος με το δυστύχημα των Τεμπών, επιλέγοντας όμως να μην κάνει άμεση την ταύτιση ανακοινώνοντας το κόμμα ανήμερα της μαύρης επετείου, κάτι το οποίο και η ίδια έχει δηλώσει ότι θα ήταν απαράδεκτο και προσβλητικό.

Πέραν αυτού, πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για το όνομα του κινήματος με πολλές "επωνυμίες" να έχουν πέσει στο τραπέζι των σεναρίων. Μια από αυτές πάντως φαίνεται να έχει τις περισσότερες πιθανότητες, με δεδομένη τη συχνή αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού στις συγκεκριμένες λέξεις κατά τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις της: το Κίνημα των Πολιτών.

Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του κόμματος, η κ. Καρυστιανού μιλώντας στο Down Town Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι η ανακοίνωση του κόμματος δε θα γίνει πρώτου οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, εξηγώντας ότι μια μεγάλη ομάδα προσώπων έχει αναλάβει την κατάρτισή του. Συγκεκριμένα η Μαρία Καρυστιανού τόνισε σχετικά με τον χρόνο της ανακοίνωσης: "Όποτε είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα θέσεων. Γιατί, το πιο σημαντικό, είναι να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα και να συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του, εκείνα τα ακέραια και ανεξάρτητα άτομα που θα απαρτίζουν και το κίνημα. Το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος, είναι το τελευταίο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει πριν και πάνω απ’ όλα η ουσία και το έργο της ομάδας και όχι ποιος θα ηγείται αυτής".

Το πρόγραμμα πάντως φαίνεται να έχει μπει στην τελική του ευθεία καθώς το τελευταίο διάστημα διαχέονται πληροφορίες ότι έχουν ήδη διαμορφωθεί ομάδες εργασίας ανά τομέα ενδιαφέροντος, με τη συμμετοχή επαγγελματιών και επιστημόνων με μόνη "αποστολή" την κατάρτιση ενός βιώσιμου κυβερνητικού προγράμματος που θα αποτελέσει και την αιχμή του κόμματος Καρυστιανού.

Σε κάθε περίπτωση, παρά την επιμονή της στη θέση ότι η ηγεσία του νέου φορέα θα αποφασιστεί συλλογικά, θεωρείται δεδομένο ότι τελικά θα αναλάβει η ίδια αυτή τη θέση, με το μόνο που μένει να αποφασιστεί ειναι ο τρόπος που θα γίνει αυτή η ανάδειξη ώστε να έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική επίδραση.