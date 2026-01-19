Καραχάλιος κατά Καρυστιανού για τη δήλωση ότι χρειάζεται ψυχίατρο: Ετοιμάζει καταγγελία στον ΙΣΑ

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με την Μαρία Καρυστιανού δίνει ο Νίκος Καραχάλιος, που προανήγγειλε ότι σήμερα θα καταθέσει καταγγελία εναντίον της στον ΙΣΑ 

Newsbomb

1'
Καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ετοιμάζει ο Νίκος Καραχάλιος κατά της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία δήλωση ότι ο επικοινωνιολόγος χρειάζεται ψυχίατρος.

«Την καταγγέλλω πλέον, αύριο (σ.σ. Δευτέρα 19/01) θα είναι η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γιατί εδώ συντελέστη το αδίκημα, ένας γιατρός να αποκαλεί δημοσίως και να συμπληρώνει ειλικρινά δίπλα, δηλαδή δεν το λέει εν τη ρύμη του λόγου. Ή δεν ξέρει τι λέει ή δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου ή το κάνει επίτηδες και με δόλο. Επιστρέφω λοιπόν τις κατηγορίες με μία καταγγελία. Και πλέον να ξέρει η κυρία Καρυστιανού και η κυρία Γρατσία ότι όλα θα αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που πρέπει να κάνει τις ενέργειές του ένας επαγγελματίας», είπε στον Realfm ο Νίκος Καραχάλιος.

Πριν από μερικές ημέρες σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1 η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε αν έχει κάνει δήλωση, όπως έχει υποστηρίξει ο Νίκος Καραχάλιος, ότι «έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά από τα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο». «Θεωρώ πως πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά», απάντησε η Μαρία Καρυστιανού.

