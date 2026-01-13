Σκληρή απάντηση Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Είναι serial liar - Την έχει μαγέψει η γερόντισσα»

Σε νέα φάση οξύτητας πέρασε η αντιπαράθεση μεταξύ Νίκου Καραχάλιου και Μαρίας Καρυστιανού, με τον πρώτο να προχωρά το πρωί της Τρίτης σε μια πρωτοφανή αντεπίθεση. Χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς όπως "serial liar" και "μυθομανής", ο κ. Καραχάλιος απάντησε στις προσωπικές αιχμές που δέχθηκε, εμπλέκοντας στη ρητορική του αναφορές για χειραγώγηση της κ. Καρυστιανού και "λειτουργία σέχτας".»

Υπενθυμίζεται πως χθες (Δευτέρα 12 Ιανουαρίου) η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στον Νίκο Καραχάλιο λέγοντας πως η εικόνα της για τον ίδιο από την πρώτη τους συνάντηση δεν ήταν θετική, ωστόσο, για λόγους ευγένειας, συνέχισε να τον συναντά. «Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία» σημείωσε. Η ίδια απάντησε σε αυστηρό τόνο στον ισχυρισμό που της αποδίδει ο Νίκος Καραχάλιος, πως η Μαρία Καρυστιανού είχε δηλώσει πως «έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά από τα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο» λέγοντας πως «θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά».

Σήμερα, ο Νίκος Καραχάλιος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 απάντησε στη Μαρία Καρυστιανού, εξαπολύοντας σκληρούς χαρακτηρισμούς.

«Αν της πήρε 3 μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με τη δική της κρίση και την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή, ο πόνος από τον θάνατο του παιδιού της, η απομόνωση από τους συγγενείς γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, η πτώση η δημοσκοπική» είπε αρχικά ο κ. Καραχάλιος.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της κυρίας Καρυστιανού ότι συναντήθηκαν μόνο 2-3 φορές, ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε ότι «ήταν 6 ή 7 οι κατ' ιδίαν συναντήσεις που είχαμε. Είναι serial liar, έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και το έκανε. Θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου και εάν δεν είναι προσωπικά δεδομένα, θα δείξω τις συνομιλίες που έχω. Έχω 600 μηνύματα από την ίδια και το περιβάλλον της. Η Μαρία έχει χαωθεί και θα χρειαζόταν επαγγελματική βοήθεια. Έχουμε κοινούς φίλους στη Θεσσαλονίκη αν θέλει να ανατρέξει. Αν δεν συμπαθείς κάποιος, θα παραχωρούσες τη διαχείριση ενός γκρουπ που αφορά το κόμμα της; Θα μπορούσε να πει ότι δεν της κάνω. Είναι γιατρός, κάνει μια επίθεση και μου λέει ότι χρειάζομαι ψυχίατρο.

Είναι αυτό σωστή ιατρική τακτική; Είναι απαράδεκτο! Τότε και εγώ επί μήνες για λόγους ευγένειας την προστάτευα και την προστατεύω. Την έχει μαγέψει η δικηγόρος της, η γερόντισσα, την έχουν μπλέξει σε αστρολογικούς χάρτες, και κάνει λάθη, λέει ψέματα! Και κάνει αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ότι μας έχει τρελάνει όλους, έχει τρελάνει τους συγγενείς! Πρέπει να μπει μια διαχωριστική γραμμή. Εγώ είμαι έτοιμος να περάσω το οποιοδήποτε τεστ και να το κάνει και η Μαρία. Να δώσει το ιατρικό του ιστορικό! Άσε τον τρελό στην τρέλα του. Το αφιερώνω σε όσους μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο για εμένα. Δεν θα είμαι στοργικός πια αλλά πολιτικός αντίπαλος».

