Σκληρή απάντηση Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Είναι serial liar - Την έχει μαγέψει η γερόντισσα»

Οι απαντήσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στους χαρακτηρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού

Newsbomb

Σκληρή απάντηση Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Είναι serial liar - Την έχει μαγέψει η γερόντισσα»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε νέα φάση οξύτητας πέρασε η αντιπαράθεση μεταξύ Νίκου Καραχάλιου και Μαρίας Καρυστιανού, με τον πρώτο να προχωρά το πρωί της Τρίτης σε μια πρωτοφανή αντεπίθεση. Χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς όπως "serial liar" και "μυθομανής", ο κ. Καραχάλιος απάντησε στις προσωπικές αιχμές που δέχθηκε, εμπλέκοντας στη ρητορική του αναφορές για χειραγώγηση της κ. Καρυστιανού και "λειτουργία σέχτας".»

Υπενθυμίζεται πως χθες (Δευτέρα 12 Ιανουαρίου) η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στον Νίκο Καραχάλιο λέγοντας πως η εικόνα της για τον ίδιο από την πρώτη τους συνάντηση δεν ήταν θετική, ωστόσο, για λόγους ευγένειας, συνέχισε να τον συναντά. «Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία» σημείωσε. Η ίδια απάντησε σε αυστηρό τόνο στον ισχυρισμό που της αποδίδει ο Νίκος Καραχάλιος, πως η Μαρία Καρυστιανού είχε δηλώσει πως «έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά από τα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο» λέγοντας πως «θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά».

Σήμερα, ο Νίκος Καραχάλιος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 απάντησε στη Μαρία Καρυστιανού, εξαπολύοντας σκληρούς χαρακτηρισμούς.

«Αν της πήρε 3 μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με τη δική της κρίση και την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή, ο πόνος από τον θάνατο του παιδιού της, η απομόνωση από τους συγγενείς γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, η πτώση η δημοσκοπική» είπε αρχικά ο κ. Καραχάλιος.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της κυρίας Καρυστιανού ότι συναντήθηκαν μόνο 2-3 φορές, ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε ότι «ήταν 6 ή 7 οι κατ' ιδίαν συναντήσεις που είχαμε. Είναι serial liar, έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και το έκανε. Θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου και εάν δεν είναι προσωπικά δεδομένα, θα δείξω τις συνομιλίες που έχω. Έχω 600 μηνύματα από την ίδια και το περιβάλλον της. Η Μαρία έχει χαωθεί και θα χρειαζόταν επαγγελματική βοήθεια. Έχουμε κοινούς φίλους στη Θεσσαλονίκη αν θέλει να ανατρέξει. Αν δεν συμπαθείς κάποιος, θα παραχωρούσες τη διαχείριση ενός γκρουπ που αφορά το κόμμα της; Θα μπορούσε να πει ότι δεν της κάνω. Είναι γιατρός, κάνει μια επίθεση και μου λέει ότι χρειάζομαι ψυχίατρο.

Είναι αυτό σωστή ιατρική τακτική; Είναι απαράδεκτο! Τότε και εγώ επί μήνες για λόγους ευγένειας την προστάτευα και την προστατεύω. Την έχει μαγέψει η δικηγόρος της, η γερόντισσα, την έχουν μπλέξει σε αστρολογικούς χάρτες, και κάνει λάθη, λέει ψέματα! Και κάνει αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ότι μας έχει τρελάνει όλους, έχει τρελάνει τους συγγενείς! Πρέπει να μπει μια διαχωριστική γραμμή. Εγώ είμαι έτοιμος να περάσω το οποιοδήποτε τεστ και να το κάνει και η Μαρία. Να δώσει το ιατρικό του ιστορικό! Άσε τον τρελό στην τρέλα του. Το αφιερώνω σε όσους μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο για εμένα. Δεν θα είμαι στοργικός πια αλλά πολιτικός αντίπαλος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:28ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Γιατί καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στο FIR Αθηνών – Η επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα, «έφταιγε ο παλαιωμένος εξοπλισμός»

19:18LIFESTYLE

Ο Ματ Ντέιμον παραδέχθηκε ότι η σύζυγός του είχε «crush» με τον κολλητό του, Μπεν Άφλεκ

19:18ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» ο Φίζελ! Οριστική συμφωνία με τον Αμερικανό σέντερ

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Βλέπει «σαρωτικό» χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Σε επιφυλακή για αντίποινα

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Τζούριτσιτς, αλλά με Παντελίδη οι «πράσινοι» | Η αποστολή του Μπενίτεθ

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό: Τι θα ανακοινώσει επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε Ολυμπιονίκης του snowboard - Παγιδεύτηκε από χιονοστιβάδα: «Η ζωή του ήταν πολύ σύντομη»

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηρώ Σαϊα: «Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν» στο «Θέατρο Άλσος ΔΕΗ», την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας επέλεξε Δανία αντί ΗΠΑ

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ουσιαστική και ειλικρινής» η συζήτηση Μητσοτάκη με αγρότες - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

18:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Χαουάντσο και Σαμοντούροβ δίπλα στα παιδιά του One Team και τους αθλητές των SO Hellas

18:34ΑΠΟΨΕΙΣ

Το DiscoverEU δίνει την ευκαιρία τους νέους να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις drones σε τρία ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα - Αποχωρεί από την περιοχή το Matilda - Η σύνδεση με το πετρέλαιο του Καζακστάν

18:23LIFESTYLE

Survivor spoiler: Ο τρίτος υποψήφιος και οι κάλπες ανοίγουν

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «μωρό θαύμα» που είχε γεννηθεί πάνω σε δέντρο στη Μοζαμβίκη - Ποια ήταν η Rosita Salvador Mabuiango

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ο Άγγελος μιλούσε με τους φίλους του μετά τον ξυλοδαρμό», αναφέρει φίλος του 16χρονου

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή απάντηση Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Είναι serial liar - Την έχει μαγέψει η γερόντισσα»

17:56ΕΘΝΙΚΑ

Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: 372 λιγότεροι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι βαθμοί των άλλων Κλάδων

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: Επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Δουλεύουμε στο παρασκήνιο»: Πώς ο Ρούτε συνέδεσε τη Γροιλανδία με συζητήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ουσιαστική και ειλικρινής» η συζήτηση Μητσοτάκη με αγρότες - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς -live- Μαρκόπουλου με αγρότη: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» - «Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...»

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό: Τι θα ανακοινώσει επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες: Σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες - Τα πρόστιμα, το κινητό και το «πορτοκαλί» στα φανάρια

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή απάντηση Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Είναι serial liar - Την έχει μαγέψει η γερόντισσα»

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Γιατί καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στο FIR Αθηνών – Η επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα, «έφταιγε ο παλαιωμένος εξοπλισμός»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: Επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Δουλεύουμε στο παρασκήνιο»: Πώς ο Ρούτε συνέδεσε τη Γροιλανδία με συζητήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «μωρό θαύμα» που είχε γεννηθεί πάνω σε δέντρο στη Μοζαμβίκη - Ποια ήταν η Rosita Salvador Mabuiango

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα στα διόδια Μαλγάρων - Αποκλεισμός στον κόμβο Τρίγλιας στη Χαλκιδική

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε Ολυμπιονίκης του snowboard - Παγιδεύτηκε από χιονοστιβάδα: «Η ζωή του ήταν πολύ σύντομη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ