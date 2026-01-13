Κόμμα Καρυστιανού: Δύο ρόλοι, μία κάλπη

Η ενασχόληση με την πολιτική έχει σαφείς ρόλους και αμείλικτους κανόνες

Κώστας Τσιτούνας

Κόμμα Καρυστιανού: Δύο ρόλοι, μία κάλπη
Αρχείου - Eurokinissi
SCENARIO
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν τα επιτελεία των κομμάτων αφορά το ακροατήριο στο οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί ένα δυνητικό κόμμα Καρυστιανού. Πρόκειται για έναν παράγοντα που ανακατεύει την τράπουλα αποκλειστικά στην κεντροαριστερά ή μήπως έχει τη δυνατότητα να αντλήσει στήριξη και από τον χώρο της δεξιάς;

Από την αρχή της δημόσιας παρουσίας της, η κυρία Μαρία Καρυστιανού συνδέθηκε κυρίως με πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στο φάσμα της αριστεράς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας. Παράλληλα, όμως, βρήκε απήχηση και σε τμήματα της λεγόμενης «δεξιάς πολυκατοικίας», ιδίως σε κοινά που υιοθέτησαν θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.

Όσο διέψευδε κάθε εμπλοκή της με την κεντρική πολιτική σκηνή, απολάμβανε μια ιδιότυπη ασυλία από την κριτική, ως μητέρα-σύμβολο των Τεμπών. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, άρχισε να αλλάζει από τη στιγμή που εξέφρασε ενδιαφέρον για τη δημιουργία πολιτικού φορέα. Έκτοτε, φαίνεται να συσπειρώνει γύρω της αυτό που συχνά αποκαλείται «αντισυστημική ψήφος», χωρίς σαφή ιδεολογική κατεύθυνση.

Πρόκειται κυρίως για μια συναισθηματικά φορτισμένη ψήφο οργής και ισοπεδωτικής διάθεσης απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Η ίδια γνωρίζει ότι μέσα στη δεξαμενή της αδιευκρίνιστης ψήφου υπάρχει ένα σημαντικό κοινό αγανακτισμένων δεξιών ψηφοφόρων, ικανό να προκαλέσει ανατροπές στην πολιτική σκακιέρα. Ενδεχομένως, μάλιστα, αυτό το ακροατήριο να είναι πολυπληθέστερο από την κρίσιμη μάζα της κινηματικής αριστεράς, η οποία αυτή την περίοδο εμφανίζεται κατακερματισμένη και χωρίς σαφή προσανατολισμό.

Καθώς πλησιάζουμε στο τελευταίο «κατοστάρι» πριν από τις εθνικές εκλογές, η κυρία Καρυστιανού επιχειρεί να προσδώσει εθνικοπατριωτικά χαρακτηριστικά στο πολιτικό στίγμα που εκπέμπει, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνίσει το πλήρες πολιτικό της αποτύπωμα.

Προς το παρόν, στις δημόσιες παρεμβάσεις της ακολουθεί μια ανορθόδοξη στρατηγική: επιδιώκει να τοποθετείται ως κήρυκας της κάθαρσης και πολέμια της διαπλοκής, διεκδικώντας ταυτόχρονα ένα καθεστώς εξαίρεσης από την κριτική, λόγω της ιδιότητάς της ως μητέρας θύματος των Τεμπών. Μια στάση που δημιουργεί συνθήκες προνομιακής μεταχείρισης, ασύνηθες φαινόμενο στον σκληρό και αμείλικτο στίβο της πολιτικής.

Στην πολιτική όμως υπάρχει ένας σκληρός κανόνας: Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς… Οι ρόλοι είναι σαφείς και οι κανόνες αμείλικτοι. Δεν γίνεται να φοράς δύο «καπέλα»: και του θύματος και του διεκδικητή της εξουσίας. Το όριο ανάμεσα στο σύμβολο και στην κάλπη είναι δυσδιάκριτο. Η ηθική ασυλία δεν είναι αξίωμα. Είναι προσωπική επιλογή του καθενός.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:24ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Στο εδώλιο 40χρονος για ασέλγεια στη 13χρονη κόρη της πρώην συντρόφου του

10:19ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νοκ άουτ προημιτελικοί στο Κύπελλο Ελλάδας με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για αγρότες: Τον παραδέχομαι τον Μητσοτάκη, έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή – Να εφαρμοστεί ο νόμος

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Πολύωροι αποκλεισμοί σήμερα στα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για μεγιστάνα στις ΗΠΑ: Δώρισε ποσό στον αστυνομικό που σκότωσε την 37χρονη στη Μινεάπολη

10:08ΚΟΣΜΟΣ

«Τον πυροβόλησαν στην καρδιά, κι ενώ έπαιρνε την τελευταία του ανάσα τον χτύπησαν στο κεφάλι» - Οι τελευταίες στιγμές του 17χρονου Αμίρ Αλί στο Ιράν

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ισχυρός παγετός και σήμερα στα ηπειρωτικά - Πού έδειξε -17 βαθμούς το θερμόμετρο

10:01LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ανακαινίζει το «Αθηνών Αρένα»: «Όσο έχω φωνή και μπορώ, θα τραγουδάω»

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η κόρη της και δεν το ήξερε κανείς

09:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Τα δύο σενάρια για την τύχη της 16χρονης που αγνοούμενης από την Πάτρα

09:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αιγύπτια τενίστρια έκανε το «χειρότερο» ντεμπούτο στην ιστορία του αθλήματος - Ήταν όντως αθλήτρια;

09:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα απάτη που κυκλοφορεί στο WhatsApp - Πολύ δύσκολο να εντοπιστεί

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Zeekr 7GT φέρνει κορυφαίες ηλεκτρικές επιδόσεις στην Ευρώπη

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα της κρίσης για τον Τραμπ: Τι θα κάνει με το καθεστώς Χαμενεϊ - «Το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα»

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

09:31SCENARIO

Κόμμα Καρυστιανού: Δύο ρόλοι, μία κάλπη

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε στο κενό από το άγαλμα του Βενιζέλου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

09:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και την πρεμιέρα Τσιτσιπά

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν δέμα με κινητά και κάνναβη στις φυλακές Διαβατών - Δύο συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

09:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Τα δύο σενάρια για την τύχη της 16χρονης που αγνοούμενης από την Πάτρα

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα ενώ έκανε snorkeling (video)

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η κόρη της και δεν το ήξερε κανείς

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

07:44WHAT THE FACT

Body brokering: Ο τιμοκατάλογος της σκοτεινής βιομηχανίας των ΗΠΑ - Πώς πλουτίζουν από πτώματα

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 66.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 16 Ιανουαρίου

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

09:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα απάτη που κυκλοφορεί στο WhatsApp - Πολύ δύσκολο να εντοπιστεί

09:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αιγύπτια τενίστρια έκανε το «χειρότερο» ντεμπούτο στην ιστορία του αθλήματος - Ήταν όντως αθλήτρια;

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Κομματικά εγκάθετοι πυρπολούν την συνάντηση με τον πρωθυπουργό – Να εφαρμοστεί ο νόμος

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ