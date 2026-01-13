Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν τα κόμματα που βρίσκονται στα σκαριά από την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Political.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 32,4%. Στη δεύτερη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 14,9% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,3%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΜέΡΑ με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,3%, η Νίκη με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και άλλο κόμμα με 11,9%.

Στην ερώτηση αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή ποιο είναι το κόμμα που θα ψήφιζαν οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 26,4% τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,1%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,9%, η Ελληνική Λύση 5,7% και το ΜέΡΑ25 3,6%. Η Φωνή Λογικής λαμβάνει 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 1,5%, η Νέα Αριστερά 1,1%. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 9,7%. Υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που φτάνουν στο 18,5%.

Παράλληλα η εταιρεία προχώρησε και σε επαναπροσδιορισμό της πρόθεσης ψήφου υπό το σενάριο της καθόδου των κομμάτων της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.

Έτσι η ΝΔ συγκεντρώνει 23,9% και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού 14,5%, το ΠΑΣΟΚ 10,5% και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 10%. Το ΚΚΕ λαμβάνει 5,5%, η Ελληνική Λύση 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,2%, το ΜέΡΑ25 2,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,3%, η Νίκη 1,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 8%.

Διαβάστε επίσης