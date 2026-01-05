Δημοσκόπηση Ipsos: Μόλις το 33% των Αμερικανών επιδοκιμάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς επιδοκιμάζει την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας για την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ενώ το 72% δεν κρύβει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο παρατεταμένης εμπλοκής της Ουάσινγκτον στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διήμερης δημοσκόπησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, το 65% των Ρεπουμπλικάνων, το 11% των Δημοκρατικών και το 23% των Ανεξάρτητων τάχθηκαν υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπλικάνων για μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες. Το 43% των Ρεπουμπλικάνων συμφώνησε με τη δήλωση ότι «οι ΗΠΑ θα πρέπει να ακολουθούν πολιτική κυριαρχίας στις υποθέσεις στο Δυτικό Ημισφαίριο», ενώ 19% εξέφρασε την αντίθεσή του. Οι υπόλοιποι είτε δεν εξέφρασαν άποψη είτε εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί.

Στην ίδια δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν διαδικτυακά 1.248 Αμερικανοί, η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ ανήλθε στο 42% – στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο –, καταγράφοντας άνοδο τριών μονάδων σε σύγκριση με δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου.