Νέα «πυρά» Καραχάλιου σε Καρυστιανού: Θλιβερό να έχεις τον λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll
Η νέα ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου
Νέο γύρο στην αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού άνοιξε ο Νίκος Καραχάλιος, μέσω ανάρτησης στα social media. Μετά την παραίτησή της από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και την αιχμηρή επιστολή των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εναντίον της, ο κ. Καραχάλιος επανήλθε με σκληρούς χαρακτηρισμούς, ισχυριζόμενος πως την είχε προειδοποιήσει.
Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Καραχάλιος υποστηρίζει ότι η κυρία Καρυστιανού «δεν άκουγε κανέναν» και περιορίζει τον κύκλο των ανθρώπων που τη στηρίζουν πλέον σε ελάχιστα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στον Νίκο Σκιαδά, σε «δύο δήθεν αναρχικούς», καθώς και στις κυρίες Γρατσία και «Γερόντισσα».
Ο επίλογος της ανάρτησής του ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θλιβερό να έχεις το λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll».