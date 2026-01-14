Πλακιάς κατά Καρυστιανού: «Όσοι βγήκαν στους δρόμους για τα Τέμπη, δεν είχαν κομματικό χρώμα»

«Για εμένα δεν έχει αξία η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού, ούτε ο Σύλλογος. Δεν θα υποστηρίξει κανένας συγγενής το κόμμα της», τόνισε ο Νίκος Πλακιάς, μιλώντας σήμερα (14/01) στο ACTION24.

Ο Νίκος Πλακιάς συνέχισε λέγοντας πως δεν διαφωνεί με την πολιτικοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά με τη χρονική στιγμή που έγινε. Όπως είπε, κανονικά θα έπρεπε όλοι οι συγγενείς να συσπειρωθούν εν όψει της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη που αρχίζει σε 2 μήνες και όχι να ασχολούνται με το κόμμα της, ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό και τι ιδεολογία θα έχει.

Δεν απέρριψε το ενδεχόμενο να την ψηφίσει στο μέλλον, όμως, λέγοντας πως πρέπει πρώτα να δει την ιδεολογία του κόμματος. Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η ανακοίνωση του κόμματος έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε κάθε σπίτι συγγενή θυμάτων των Τεμπών, υποστηρίζοντας πως αυτήν τη στιγμή δεν πρόκειται να την υποστηρίξει κανένας από εκείνους.

Ακόμη, είπε ότι «τα 2 εκατ. πολιτών που βγήκαν στους δρόμους στη μεγάλη πορεία για τα Τέμπη, δεν είχαν χρώματα, δεν ήταν σε κόμματα και δεν υποστήριζαν κανέναν πολιτικά», προσθέτοντας πως για εκείνον τα Τέμπη δεν έχουν χρώματα ούτε επηρεάζονται από κόμματα κι ότι θα συμφωνούσε με την πολιτικοποίηση οποιουδήποτε συγγενή στην περίπτωση που δεν έμεναν ευχαριστημένοι με την απόφαση της δικαιοσύνης.

Κατέκρινε την φράση «εκμετάλλευση της τραγωδίας», υποστηρίζοντας πως είναι μητέρα, προσπαθεί για τη δικαίωση του παιδιού της και πάλεψε σκληρά για να βρεθούν όλοι οι υπεύθυνοι στη φυλακή.

«Δεν έχει καμία αξία για εμένα η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Φωνάζαμε ότι ο Σύλλογος δεν εκπροσωπεί όλες τις οικογένειες και οι υπόλοιποι συγγενείς – μέλη του συλλόγου ζητούσαν την απομάκρυνσή της. Σε 1 μήνα, έχουμε την επέτειο των 3 χρόνων της τραγωδίας. Προέκυψε εκεί το ζήτημα με την πολιτικοποίησή της. Πώς θα έκανε κάλεσμα; Ως πολιτικός ή ως μάνα; Πως θα ακολουθούσε ο κόσμος ή εμείς;

Η φράση “εκμετάλλευση της τραγωδίας” δεν μου αρέσει για συγγενή. Έχει δικαίωμα να πολιτικοποιηθεί αλλά για εμένα όχι τη δεδομένη στιγμή. Δεν γίνεται να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα 1 μήνα πριν την επέτειο και 2 μήνες πριν την δίκη. Όλοι ασχολούνται με το κόμμα και όχι με τη δίκη», είπε αρχικά.

«Οι συγγενείς λένε πως κάνει κακό στον αγώνα μας η πολιτικοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού. Δεν έχω επικοινωνία μαζί της. Για εμένα, θα ήταν το καλύτερο να πηγαίναμε όλοι μαζί στη δίκη και αν από εκεί και πέρα δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με την απόφαση της δικαιοσύνης, τότε να μιλούσαμε για πολιτικοποίηση. Η πολιτικοποίησή της θεωρώ πως γίνεται με γνώμονα την δικαίωση του παιδιού της, σεβαστή η άποψή της», συμπλήρωσε.

«Δεν μηδενίζω τις προσπάθειες που έχει κάνει η Μαρία Καρυστιανού. Θα την κάνω μία αγκαλιά γιατί είναι η μάνα, αλλά στα πολιτικά είμαι αντίθετη. Δεν την στηρίζω τώρα, συζητώ εν καιρό αν θα την ψήφιζα, θα ήθελα να δω την ιδεολογία της. Αν ζητήσει να έρθουν δίπλα της άλλοι συγγενείς των θυμάτων, δεν θα πάει κανένας», τόνισε.

Σχετικά με την κόντρα που προέκυψε με τον Κώστα Αρβανίτη, ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε πως όταν η Μαρία Καρυστιανού πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο, του ζήτησαν να πάει μαζί της με τα έξοδα να είναι καλυμμένα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήταν ψέμα ότι η Μαρία Καρυστιανού εκπροσωπούσε όλες τις οικογένειες στο Ευρωκοινοβούλιο, αρνήθηκα να πάω με έξοδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αποδείχθηκε, καλά έκανα και δεν χρωματίστηκα», ολοκλήρωσε ο Νίκος Πλακιάς.

