Άδωνις και Πλεύρης για Καρυστιανού: «Θα την κρίνουμε ως πολιτικό φορέα και όχι ως μητέρα θύματος»

Η κυβέρνηση αλλάζει στάση απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, στον απόηχο της προαναγγελίας για τη δημιουργία κόμματος από την –μέχρι πρότινος– επικεφαλής του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε σήμερα (14/01) ότι «η κυρία Καρυστιανού μέχρι χτες ήταν μάνα, τώρα είναι πολιτικός μας αντίπαλος», ενώ, ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως «θα την κρίνουμε ως πολιτικό φορέα και όχι ως μητέρα θύματος».

«Τώρα είναι πολιτική αντίπαλος και διεκδικεί την εξουσία»

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως «μητέρα ήταν χτες. Τώρα είναι πολιτική αντίπαλος και διεκδικεί την εξουσία. Θα υπόκειται, πλέον, τον δημοκρατικό έλεγχο που υφιστάμεθα εμείς οι πολιτικοί. Ό,τι λέει, θα περνά από κόσκινο. Ό,τι λέω εγώ, περνά από κόσκινο. Δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αποδείχτηκε απολύτως κολλημένη με την καρέκλα», μιλώντας στο ACTION24.

«Άλλα έλεγε για τα οικονομικά του Συλλόγου χτες, άλλα σήμερα. Σαν πολλά δεν μαζεύονται;», προσέθεσε, ενώ, σε ερώτηση αναφορικά με δημοσκόπηση που εμφανίζει δεύτερο το υπό διαμόρφωση κόμμα της, απάντησε πως «ελάτε τώρα, είναι σε ενάμιση χρόνο οι εκλογές. Ξέρετε πόσα κόμματα έλεγαν ότι θα δημιουργούνταν, θα έπαιρναν 15% – 20% αλλά τελικά δεν έφτασαν καν στις εκλογές; Ο κ. Τσίπρας είναι έμπειρος πολιτικός, όμως, δεν τον βάζω στην ίδια κατηγορία».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σχολίασε πως «η κυρία Καρυστιανού, όπως κάθε πολίτης, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική ζωή της χώρας. Από εκεί και πέρα, θα κρίνεται με πολιτικό πρόσωπο όταν υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα. Πλέον, στο πολιτικό στερέωμα δεν θα κρίνεται απλώς ως θύμα ή μητέρα θύματος –με όλα τα δίκια που έχει να διεκδικήσει το δίκαιο, όπως κι εκείνη μπορεί να το εννοεί– αλλά η πολιτική κίνηση σημαίνει ότι θα έχει μία ολόκληρη πλατφόρμα να κριθεί», σε συνέντευξη στο MEGA.

«Πολλοί που είχαν ποντάρει στην κυρία Καρυστιανού, κόμματα που “εργαλειοποιούσαν” την τραγωδία των Τεμπών και κυνηγούσαν μία παρουσία της, είναι οι πρώτοι που παίρνουν ουσιαστικές αποστάσεις· εμείς θα την κρίνουμε ως πολιτικό φορέα όταν ανακοινωθεί κι έχει συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε», προσέθεσε ο Θάνος Πλεύρης.

Διαβάστε επίσης