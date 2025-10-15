Δίκη για τα Τέμπη: Έτοιμη η ειδική αίθουσα με υποδομές για έως 60 κατηγορούμενους και 250 δικηγόρους

Η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που συγκλόνισε τη χώρα και στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026 στη Λάρισα, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα.

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα διεξαχθεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα που ανήκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έχει ήδη ετοιμαστεί για να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη δίκη στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων.

Ο χώρος, που διαμορφώθηκε με μέριμνα του υπουργείου Δικαιοσύνης στον συνεδριακό χώρο του «Γαιόπολις» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εκτείνεται σε περίπου 600 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει υποδομή για να φιλοξενηθούν έως και 60 κατηγορούμενοι και περισσότεροι από 250 δικηγόροι. Έχουν προβλεφθεί ειδικές θέσεις για εκπροσώπους του Τύπου, ενώ το κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία σε γειτονική αίθουσα μέσω οθονών που έχουν τοποθετηθεί για την κάλυψη ζωντανής μετάδοσης, σε κλειστό κύκλωμα.

Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι από τους 43 που περιείχε αρχικά η δικογραφία. Μεταξύ αυτών, ο 60χρονος σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή τη μοιραία νύχτα. Μαζί του θα δικαστούν δύο συνάδελφοί του που αποχώρησαν νωρίτερα από τη βάρδια τους, ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης ΟΣΕ Λάρισας, 11 στελέχη του ΟΣΕ, 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ -μεταξύ των οποίων πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι- καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών, καθώς και πλημμελήματα όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια και βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια. Ορισμένοι αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες παράβασης καθήκοντος.

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει πολλούς μήνες, θεωρείται ορόσημο για την απόδοση δικαιοσύνης στην πιο πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας.

Διαβάστε επίσης