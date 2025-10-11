Νίκος Πλακιάς: «Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι ένας πατέρας που έχασε τα παιδιά του»

Οι δηλώσεις του πατέρα που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στα Τέμπη

Νίκος Πλακιάς: «Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι ένας πατέρας που έχασε τα παιδιά του»
Ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και τον δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο. Μεταξύ άλλων μίλησε για την καθημερινότητα του, για τις σκέψεις που τον βασανίζουν και για τις δικαστικές διαμάχες που αφορούν το τραγικό αυτό δυστύχημα των Τεμπών που αποτέλεσε μία από τις σκοτεινότερες ημέρες στην ιστορία της χώρας μας.

Ο ίδιος ξεκίνησε λέγοντας ότι: «Προσπαθούμε να γεμίσουμε την ημέρα μας με διαφορά πράγματα, ως γονιός που έχασε δυο παιδιά και την ανίψια μου ηταν πολύ δύσκολο, δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί, βιώσαμε το απόλυτο κενό», «δεν είχαμε το κουράγιο να σηκωθούμε απο το κρεβάτι».

Για το ποια ήταν η βασική του σκέψη όλο αυτόν τον καιρό εκείνος απάντησε: «Ήθελα να ξέρω αν τα παιδιά με χρειάζονταν αν τα παιδιά φώναξαν μπαμπά, μαμά και έγω δεν ήμουν εκεί να τα βοηθήσω, αυτό με έτρωγε, όχι ποιος ήταν υπεύθυνος ούτε τίποτα».

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα ήταν η κακιά η χώρα», «Aυτά τα παιδιά ήρθαν στη ζωή μαζί, μαζί μεγαλώσανε, μαζί φύγανε» είπε.

Ο Νίκος Πλακιάς δεν έχασε όλα του τα παιδιά, καθώς έχει και ακόμα μία μικρή κόρη: «Η μικρότερή μου ήξερε ότι είχα ένα δέσιμο με τα δίδυμα, έβλεπα σε αυτά μία προέκταση του εαυτού μου. Μία μέρα στο αυτοκίνητο μου είπε: "Εσύ μπαμπά τώρα θυμήθηκες ότι έχεις κι άλλο παιδί"».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς νιώθει αυτή τη στιγμή εκείνος είπε ότι τα νιώθει τα πάντα, πόνο, θυμό, οργή και «πολύ μίσος κυρίως για όλους τους υπεύθυνους».

«Όταν μπαίνουν μέσα στη Βουλή και χειροκροτούν τον δολοφόνο των παιδιών μου, είναι συνυπεύθυνοι. Γιατί να μην μπορούν να πουν οτι ναι φταίει ο Καραμανλής και ο Τριαντόπουλος;», «η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει να υπάρχει σε αυτή τη υπόθεση, μόνο το κακούργημα».

«Και ο πρωθυπουργός πρέπει να λογοθετήσει, γιατί δεν απαντάει αν εκείνο το βραδύ ενημερωνόταν; Πρέπει να πάει να καταθέσει και εκείνος».

«Πως έκλεισε η δικογραφία χωρίς να είναι το ιατροδικαστικό κομμάτι μέσα» αναρωτήθηκε.

Στον Ρούτσι δεν πήγα «γιατί φοβόμουν μήπως αντί για καλό κάνω κακό, είδα όμως οτι ένας άνθρωπος μπόρεσε και κούνησε το σύστημα»

Για την κατάσταση με τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Θυμώνω που ο Άδωνις αναδημοσιεύει τις απόψεις μου, μπορεί να τις χρησιμοποιεί για να διχάσει τις οικογένειες»

Για την Μαρία Καρυστιανού πριν την δίκη: «Σε προσωπικό επίπεδο θα της μιλήσω και θα την αγκαλιάσω, έχασε το παιδί της όπως και εγώ».

«Στις πλάτες μας έχουν στηθεί τεράστια πολιτικά παιχνίδια από όλα τα κόμματα, μίλησα με πολλούς, τα μάτια τους δεν είναι καθαρά. Δεν είμαι ουτε αριστερός, ούτε δεξιός, ουτε τίποτα, είμαι ένας πατέρας που έχασε τα παιδιά του».

«Είχα δώσει υπόσχεση στα κορίτσια ότι δεν θα τα άφηνα να πάθουν τίποτα, δεν την κράτησα, μου φύγαν μέσα από τα αστέρια», «οταν πήγα στη Λάρισα και παρέλαβα τα οστά των παιδιών μου, ούτε ξέρω πως τα κατάφερα. Aν πάω στο δικαστήριο και ακούσω για παραβίαση καθηκόντων ή πλημμελήματος, θα βάλω τα οστά πάνω στην έδρα και θα πω “θα σας δικάσουν αυτά”».

Ο Νίκος Πλακιάς έκλεισε λέγοντας ότι: «Το πρώτο πράγμα που κοιτάω στο σπίτι είναι τα άδεια κρεβάτια, δεν συνηθίζεται. Ξέρω όμως ότι κάθε μέρα που περνάει είμαι μία μέρα πιο κοντά τους».

