Καιρός - Μαρουσάκης: Αegean Sea Effect και νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνουν έντονη κακοκαιρία

Συνθήκες πολικού ψύχους επικρατούν τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα, που επηρεάζεται από το φαινόμενο Αegean Sea Effect, που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το μεσημέρι της Τρίτης, οπότε και αναμένεται νέα σημαντική επιδείνωση του καιρού.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η πολική αέρια μάζα που έχει επισκεφθεί την περιοχή μας, είναι αρκετά ξηρή και για να δώσει φαινόμενα χρειάζεται ποσότητες υγρασίας, τις οποίες παίρνει από τη θάλασσα του Αιγαίου. Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει κυρίως τα ηπειρωτικά ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας έως αύριο το μεσημέρι, οπότε και μία νέα κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της.

Το νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, σύμφωνα με την πρόβλεψη Μαρουσάκη, θα μεταφέρει προς τη χώρα μας πιο θερμές και υγρές αέριες μάζες, οι οποίες θα συγκρουστούν με τις υπάρχουσες πολικές, προκαλώντας έντονη κακοκαιρία με πλημμυρικά επεισόδια, αλλά και ολιγόωρες χιονοστρώσεις, ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα από τη Λαμία και βορειότερα.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη στο Open

Πρόγνωση Τρίτης 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο.Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Πρόγνωση Τετάρτης 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.