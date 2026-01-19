Μενίδι: Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο εργοστάσιο – Χωρίς ρεύμα η κοντινή περιοχή

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη

Μενίδι: Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο εργοστάσιο – Χωρίς ρεύμα η κοντινή περιοχή
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανή επιχείρηση κατασκευής ειδικών οχημάτων αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο.

Η φωτιά στο εργοστάσιο εξαιτίας του πυροθερμικού φορτίου, το οποίο δημιουργήθηκε από την καύση των πλαστικών, είναι δύσκολη η κατάσβεσή της.

Από την φωτιά προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Πλέον, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες από τους Δήμους Αχαρνών, Φυλής και Κηφισιάς.

Επιπλέον το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά είναι χωρίς ρεύμα. Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να επιλύσουν το πρόβλημα.

