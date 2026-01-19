Μενίδι: Σε εξέλιξη η φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών – Πού κατευθύνεται ο τοξικός καπνός

Σοβαρά προβλήματα εξακολουθεί να προκαλεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε περίπου στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λίγο μετά τις 09:00 η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη καθώς εξαιτίας του πυροθερμικού φορτίου είναι δύσκολη η κατάσβεσή της.

Ωστόσο η εικόνα είναι καλύτερη και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή ήχησε τα ξημερώματα το 112, προκειμένου οι κάτοικοι να προφυλαχθούν από τους καπνούς.

Στον παρακάτω χάρτη βλέπετε την κατεύθυνση που έχει ο τοξικός καπνός που δημιουργήθηκε από τα καμένα πλαστικά.

Από την φωτιά προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε παρακείμενες εγκαταστάσεις. Πλέον, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

