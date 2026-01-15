Μενίδι: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - 13 συλλήψεις και 800 μέτρα παράνομα καλώδια

Ειδική επιχείρηση της Αστυνομίας Δυτικής Αττικής το πρωί της Πέμπτης εντόπισε και κατέσχεσε παράνομες συνδέσεις ρεύματος σε οικισμούς των Αχαρνών, ενώ έγιναν 13 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν δεκάδες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Μενίδι: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - 13 συλλήψεις και 800 μέτρα παράνομα καλώδια
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς της περιοχής του Μενιδίου με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, την Ο.Π.Κ.Ε., την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., τις Διευθύνσεις Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καθώς και drone και αστυνομικός σκύλος.

Κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν 800 μέτρα καλωδίων που τροφοδοτούσαν παράνομα σπίτια, ενώ συνελήφθησαν 13 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., κυρίως για στέρηση άδειας οδήγησης, χρήση κινητού, μη χρήση κράνους, και αφαιρέθηκαν 14 άδειες οδήγησης και 5 άδειες κυκλοφορίας.

