Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 19/1) σε χώρο εργοστασίου πλαστικών, στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα στο δήμο Αχαρνών Αττικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ακολουθούν, πλάνα από τη φωτιά, όπως την κατέγραψε η κάμερα του ertnews.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς, ενώ γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά και σε παρακείμενα κτήρια.