Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στα Πατήσια
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Κυριακής στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στα Πατήσια, επί της οδού Αγίου Αντωνίου.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
