Ρέθυμνο: Εγκαίνια κατοικίες που θα παραχωρηθούν με χαμηλό ενοίκιο σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του υουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου

Τα εγκαίνια των νέων κοινωνικών δημοτικών κατοικιών του δήμου Αγίου Βασιλείου πραγματοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Πρόκειται για πέντε νέες κατοικίες, που προέκυψαν από αναβάθμιση και εξωραϊσμό δημοτικών κτηρίων σε περιοχές του δήμου Αγίου Βασιλείου, με στόχο να παραχωρηθούν με πολύ χαμηλό ενοίκιο σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ιατρούς που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες και δομές του συγκεκριμένου δήμου.

Όπως είπε ο υπουργός κ. Λιβάνιος η σημερινή ημέρα «δείχνει τι μπορεί να κάνει το κεντρικό κράτος σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, στο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που θα υπηρετήσουν, όπως γιατρούς, δασκάλους, στον τόπο στα χωριά και εμείς να καλύψουμε τις ανάγκες τους, ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπως η Κρήτη. Όλα ξεκίνησαν από μία πρόταση του δημάρχου Γιάννη Ταταράκη, που μαζί με τον υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη κατέθεσαν την πρόταση. Δρομολογήθηκε η πρόταση, εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και ήδη οι πρώτοι εργαζόμενοι μπορούν και φιλοξενούνται σε πολύ πιο οικονομικά σπίτια, προκειμένου να επιτελέσουν το λειτούργημά τους». Ο υπουργός Εσωτερικών ευχαρίστησε για την ιδέα και την πρωτοβουλία τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, γνωστοποιώντας πως «αυτή την περίοδο μαζί με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες, όλα όσα μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που έρχονται στην Κρήτη να υπηρετήσουν. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε τελικά και από άλλες περιοχές της χώρας. Ξεκινώντας από δω, από τον 'Αγιο Βασίλειο, έρχονται και άλλες περιοχές και δήμοι που θα χρηματοδοτηθούν αντίστοιχα. Όπως στους Λειψούς, την Αστυπάλαια, την Ιθάκη, την Αμοργό - και σιγά-σιγά αυτό που προσπαθούμε και ως υπουργείο Εσωτερικών, είναι να αγκαλιαστεί αυτή η πρωτοβουλία - και οι μόνιμοι κάτοικοι, όχι μόνο αυτών των περιοχών, και όχι μόνο τους θερινούς μήνες, αλλά όλο το χρόνο, να έχουν πρόσβαση και σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, αλλά και στη δημόσια εκπαίδευση».

Ως μία μεγάλη ημέρα για τον δήμο Αγίου Βασιλείου αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση χαρακτήρισε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου τη μέρα των εγκαινίων λέγοντας: «Εγκαινιάζουμε τις πρώτες πέντε δημοτικές κατοικίες οι οποίες είναι έτοιμες να υποδεχτούν γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινήσαμε με το υπουργείο Εσωτερικών με τον υπουργό κ. Λιβάνιο τον οποίο ευχαριστώ θερμά, όταν και έκανα αυτή την πρόταση την οποία έκανε αποδεχτή. Με αυτή την κίνηση λύνουμε το στεγαστικό πρόβλημα σε σημαντικούς για τον τόπο μας ανθρώπους αλλά συγχρόνως και ένα μεγάλο πρόβλημα του δήμου μας στο δημογραφικό. Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να μένουνε στα χωριά μας, να κάθονται στα χωριά μας, ούτως ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη κίνηση σε αυτά τα χωριά». Ο προϋπολογισμός του έργου των πέντε κατοικιών ανέρχεται σε 120.000 ευρώ για έξοδα αναπαλαιώσεις και επισκευών, και όπως είπε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, «πιστεύουμε με βάση όσα έχουμε συζητήσει με τον υπουργό, ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε όλους τους ορεινούς δήμους. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και κατασκευάζουμε στην Αγία Γαλήνη μία κατοικία από πόρους του δήμου για να μπορέσει να την πάρει κάποιος γιατρός, είτε ιδιώτης, είτε είναι γιατρός του ΕΣΥ».

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης που παρέστη στα εγκαίνια των νέων δημοτικών κατοικιών, ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών σε όλη την Κρήτη. Όπως ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης, «το νέο πρόγραμμα θα αφορά όλο το νησί και θα δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα. Εμείς από την πλευρά την δική μας, στηρίζουμε την κοινωνική κατοικία και πολύ σύντομα θα βγει ένα πρόγραμμα από την διαχειριστική αρχή, κοντά στα 15 εκατομμύρια, για να μπορούμε να φτιάξουμε κοινωνικές κατοικίες και να μπορούν οι άνθρωποι που έρχονται να βρίσκουν ένα τόπο να μείνουν και να μην αναγκάζονται να πληρώνουν αυτά τα υπέρογκα ενοίκια που έχουν διαμορφωθεί».

Ο περιφερειάρχης κάλεσε επίσης όλους τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προετοιμαστούν για την αξιοποίηση των πόρων, συμπληρώνοντας: «Όποιος δήμος είναι έτοιμος να υποβάλει την πρότασή του, θα μπορεί να φέρει την πρόταση και να αξιολογηθεί από την διαχειριστική αρχή». Για έργο το οποίο θα γίνει παράδειγμα για όλη την Ελλάδα έκανε λόγο και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, σημειώνοντας πως «θα αποκτήσουν ζωή τα χωριά επισκευάζοντας αυτά τα σπίτια, και μένοντας εδώ όσοι έρθουν να υπηρετήσουν, οπότε το όφελος θα είναι πολλαπλό για όλη την κοινωνία».

Παρών στα εγκαίνια ήταν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και τοποτηρητής Λάμπης και Σφακίων κ.κ. Πρόδρομος, όπως και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος παρατήρησε μεταξύ άλλων πως η προσπάθεια αυτή, «αποτελεί έμπρακτη απόδειξη πως το κεντρικό κράτος σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να λύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

