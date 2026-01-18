Χαλκίδα: Πέντε αστυνομικοί αψήφησαν τις φλόγες για να σώσουν εγκλωβισμένους συμπολίτες

Αστυνομικοί στη Χαλκίδα προχώρησαν σε μία πράξη ηρωισμού που αναδεικνύει το σθένος και την αφοσίωση στο καθήκον τους. Πρόκειται για συνολικά 5 αστυνομικούς οι οποίοι χωρίς δεύτερη σκέψη ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες για να σώσουν συνανθρώπους μας.

Και οι πέντε αστυνομικοί είναι στελέχη του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας, και συγκεκριμένα τρία μέλη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μαζί με δύο μέλη του πληρώματος της Άμεσης Δράσης. Και οι πέντε κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μία κρίσιμη κατάσταση σε φλεγόμενο σπίτι.

Χωρίς να λογαριάσουν τον κίνδυνο και με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, οι αστυνομικοί εισήλθαν στο φλεγόμενο κτίριο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια δύο πολίτες που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο.

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, γεγονός που αποδεικνύεται από τον τραυματισμό ενός εκ των συμμετεχόντων αστυνομικών. Ο αστυνμομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τις αντίξοες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτελείται καθημερινά το αστυνομικό έργο.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους πέντε συναδέλφους, τονίζοντας πως τέτοιες πράξεις αυταπάρνησης τιμούν το σώμα της ΕΛ.ΑΣ. και επιβεβαιώνουν πως η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής παραμένει η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Έλληνα αστυνομικού.

