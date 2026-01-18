Βόλος: Δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό με δεμένο το ρύγχος του στα Πλατανίδια

Ένα ακόμη αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωσης δελφινιού καταγράφηκε σε παραλία του Βόλου.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό από κατοίκους και περιπατητές σήμερα Κυριακή σε παραλία στα Πλατανίδια. Το δελφίνι που βρέθηκε στην παραλία Λωτός, είναι νεαρό και χτυπημένο, ενώ αποτέλεσε τροφή για άλλα ψάρια καθώς από την σορό λείπουν μεγάλα κομμάτια.

Το θηλαστικό φέρεται να θανατώθηκε από προπέλα που το χτύπησε στην δεξιά πλευρά, έχει αποσυντεθεί μερικώς και φέρει και τραύματα ενώ εντύπωση προκαλεί το δεμένο ρύγχος από υλικό που παραπέμπει σε σάπιο σχοινί.

