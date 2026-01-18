Άγιοι Ανάργυροι: Άρπαξε οστά από τάφο και ζήτησε 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει

Ένα απίστευτο περιστατικό κατήγγειλλε στην αστυνομία μία γυναίκα 65 ετών.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, 50χρονος Ρομά, έκλεψε τα οστά του εκλιπόντος συζύγου του από τον οικογενειακό τάφο στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων και ζήτησε λύτρα να επιστρέψει!

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς η 65χρονη, ο φερόμενος ως δράστης προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας ζήτησε ως λύτρα 1.000 ευρώ, προκειμένου να επιστρέψει τα οστά στην 65χρονη.

Η γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου υπέβαλε μήνυση, ενώ ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

