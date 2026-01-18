Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής – Έπεσε σε γκρεμό μεγάλου ύψους

Τραγικό τέλος βρήκε ένας νεαρός αναβάτης μοτοσικλέτας στη Λήμνο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύσβατη περιοχή και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, που συνδέει την παραλία Πλατύ με την παραλία Τηγάνι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό μεγάλου ύψους

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσβατη, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των σωστικών συνεργείων. Για την ανάσυρση του άτυχου αναβάτη απαιτήθηκε η συνδρομή ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο και ολοκλήρωσαν την επιχείρηση διάσωσης.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τα αρμόδια όργανα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

