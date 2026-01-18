Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών στον Ταΰγετο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση οκτώ ορειβατών, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο 2.407 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, στις 13:00 της Κυριακής (18/01) το 112 έλαβε κλήση για ομάδα ορειβατών που αντιμετώπιζε πρόβλημα στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες, καθώς σπεύδουν στο σημείο και ομάδες της ΕΜΟΔΕ.

Τα άτομα έχουν εντοπιστεί, ωστόσο η πρόσβαση στο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη. Υπάρχουν 1 έως 2 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονται από την υπόλοιπη ομάδα σε ασφαλέστερο σημείο, καθώς δεν είναι δυνατή η προσέγγιση στο ακριβές σημείο όπου βρίσκονταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ορειβάτες φαίνεται να γλίστρησαν σε χαράδρα.

Για τον λόγο αυτό έχει αποφασιστεί η συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο αναμένεται να απογειωθεί προκειμένου να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.