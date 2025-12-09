Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο
Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ταΰγετο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση διεξάγεται κοντά στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες και εθελοντές.
Διατέθηκε επίσης ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο
16:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Μεγάλο πλήγμα με Γιακουμάκη - Νοκ άουτ με θλάση ο διεθνής φορ
16:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Προσπάθειες για να βρεθεί συμβιβαστική λύση με Μήτογλου
16:15 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρινάκης: «Σύρθηκε στον δρόμο του λαϊκισμού» ο Νίκος Ανδρουλάκης
15:39 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κρουαζιέρα θανάτου: Ήπιε 33 ποτά και κατέληξε
15:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
09:08 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ