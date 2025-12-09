Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο

Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ταΰγετο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση διεξάγεται κοντά στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες και εθελοντές.

Διατέθηκε επίσης ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).