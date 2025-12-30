Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν για το «διαζύγιο» με Τραμπ: «H υπόθεση Έπσταϊν ήταν το κερασάκι στην τούρτα»

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην οπαδός του κινήματος Maga, η οποία παραιτείται από την έδρα της στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 5 Ιανουαρίου αποκαλύπτει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε να τη στηρίζει λόγω της υπεράσπισής της στα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν για το «διαζύγιο» με Τραμπ: «H υπόθεση Έπσταϊν ήταν το κερασάκι στην τούρτα»

Φωτ. Αρχείου - Η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Ιουλίου 2022. 

AP/Seth Wenig
Η βουλευτής της Τζόρτζια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαμάχη της με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όπως όλα δείχνουν η πίεσή της για μεγαλύτερη διαφάνεια στην κυβέρνηση σχετικά με τα εγκλήματα του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε ένα νέο προφίλ για τους New York Times που καταγράφει τη ρήξη της μακροχρόνιας συμμάχου του κινήματος MAGA με τον πρώην ηγέτη της, η Γκριν είπε στον δημοσιογράφο Ρόμπερτ Ντρέιπερ ότι οι μικρές διαφωνίες της με τον Τραμπ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πιθανότατα τον εκνεύρισαν, «αλλά ήταν ο Έπσταϊν» που έφερε την τελική ρήξη μεταξύ τους. «Ο Έπσταϊν ήταν τα πάντα».

«Τα αρχεία του Έπσταϊν αντιπροσωπεύουν όλα όσα δεν πάνε καλά με την Ουάσινγκτον», δήλωσε ο 51χρονος Γκριν στους Times για το προφίλ της 29ης Δεκεμβρίου, το οποίο βασίστηκε σε πολλαπλές συνεντεύξεις με την απερχόμενη βουλευτή των Ρεπουμπλικανών. «Πλούσιες, ισχυρές ελίτ κάνουν φρικτά πράγματα και τη γλιτώνουν. Και οι γυναίκες είναι τα θύματα».

Τον Σεπτέμβριο, η Γκριν μίλησε απευθείας με τα θύματα του Έπσταϊν κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία την ώθησε να αγωνιστεί για την απόδοση ευθυνών εκ μέρους τους. Αφού αποχώρησε από την ακρόαση απείλησε δημόσια ότι, εάν χρειαστεί, θα συνεργαστεί με τα θύματα για να αποκαλύψει τα ονόματα των συνεργατών του Έπσταϊν που διέπραξαν σεξουαλική κακοποίηση γυναικών και κοριτσιών.

Αυτή η απειλή, είπε, είχε ως αποτέλεσμα ένα εχθρικό τηλεφώνημα από τον πρόεδρο - την τελευταία τους πραγματική συνομιλία. Σύμφωνα με τους Times , οι οποίοι έμαθαν για την κλήση μέσα από τη Γκριν και έναν από τους υπαλλήλους της, ο 79χρονος Τραμπ τηλεφώνησε στο γραφείο της στο Καπιτώλιο για να εκφράσει την απογοήτευσή του για την δημόσια υπεράσπισή της στο θέμα. Όλο το γραφείο φέρεται να τον άκουσε να της φωνάζει από το μεγάφωνο, σύμφωνα με έναν υπάλληλο της.

Η Γκριν ισχυρίστηκε ότι όταν εξέφρασε την σύγχυση της στον Τραμπ σχετικά με την κλήση και την αντίστασή του στην αποκάλυψη των πιθανών συνωμοτών του Έπσταϊν, ο πρόεδρος της είπε: «Οι φίλοι μου θα πληγωθούν». Όταν του πρότεινε ότι θα μπορούσε να προσκαλέσει τα θύματα του Έπσταϊν στο Οβάλ Γραφείο για να δείξει ότι οι ιστορίες τους ακούγονται, ο πρόεδρος φέρεται να είπε ότι δεν είχαν κάνει τίποτα για να κερδίσουν μια τέτοια τιμή, σύμφωνα με την αφήγηση της Γκριν για τη συζήτηση.

Όταν το PEOPLE επικοινώνησε μαζί του για σχολιασμό, ο Λευκός Οίκος απέρριψε τα σχόλια της Γκριν στους Times ως «μικρή πικρία». «Ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του μεγαλύτερου και ταχύτερα αναπτυσσόμενου πολιτικού κινήματος στην αμερικανική ιστορία, του κινήματος MAGA», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ. «Από την άλλη πλευρά, η βουλευτής Γκριν παραιτείται από τους ψηφοφόρους της στη μέση της θητείας της και εγκαταλείπει την επακόλουθη μάχη στην οποία βρισκόμαστε, δεν έχουμε χρόνο για την μικροπρεπή πικρία της».

Η Γκριν, η οποία παραιτείται επίσημα από το Κογκρέσο στις 5 Ιανουαρίου λόγω της άρνησής της να είναι η λεγόμενη «κακοποιημένη σύζυγος» του Τραμπ — περιέγραψε προηγουμένως την εκρηκτική τηλεφωνική της επικοινωνία με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης στην εκπομπή «60 Minutes» .

«Μιλήσαμε για τα αρχεία του Έπσταϊν και ήταν εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου που είχα υπογράψει την αίτηση για την δημοσιοποίηση των αρχείων», είπε η Γκριν τότε στη Λέσλι Σταλ της CBS News , αναφερόμενη στην απόφασή της να υπογράψει μια αίτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ που πίεζε την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Όταν η Σταλ ζήτησε από την Γκριν να περιγράψει περαιτέρω τι είπε ο Τραμπ, εκείνη σταμάτησε. «Είπε ότι θα έβλαπτε κόσμο», απάντησε η βουλευτής.

Με τη βοήθεια της Γκριν, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Νόμο περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν με ψήφους 427 προς 1 στις 18 Νοεμβρίου και το νομοσχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γερουσία.

Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο την επόμενη ημέρα, το οποίο έδωσε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση προθεσμία 30 ημερών για να δημοσιεύσει όλα τα υπόλοιπα αρχεία που σχετίζονται με την έρευνα για την εμπορία ανθρώπων από τον Έπσταϊν. Το νομοσχέδιο επέτρεπε ορισμένες εξαιρέσεις - όπως η απόκρυψη οποιουδήποτε στοιχείου που είναι απόρρητο ή που θα μπορούσε να αναγνωρίσει θύματα ή να επηρεάσει μια ενεργή ομοσπονδιακή έρευνα - δίνοντας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δυνατότητα να είναι επιλεκτικό ως προς το τι δημοσιεύει και ποιες πληροφορίες διαγράφονται.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχασε την προθεσμία για την δημοσίευση όλων των αρχείων έως τις 19 Δεκεμβρίου και ανεβάζει χιλιάδες σελίδες αρχείων σε κυλιόμενη βάση, συχνά με σημαντικές διορθώσεις που παραλείπουν σημαντικό περιεχόμενο.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνουν φωτογραφίες του Έπσταϊν με ισχυρούς άνδρες όπως ο Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον και ο Μάικλ Τζάκσον - κανένας εκ των οποίων δεν έχει κατηγορηθεί για αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν - και μια μη τεκμηριωμένη κατηγορία βιασμού που έγινε εναντίον του Τραμπ λίγο πριν από τις εκλογές του 2020, την οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε «αναληθή και εντυπωσιακή».

O Τραμπ με τον Έπσταϊν

Υπήρχαν επίσης ορισμένα αμφίβολα οπτικά στοιχεία που κατέληξαν στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου ενός σαφώς ψεύτικου βίντεο της αυτοκτονίας του Έπσταϊν στη φυλακή, το οποίο ανέβηκε και αργότερα αφαιρέθηκε.

Αντιδρώντας στην άτακτη δημοσιοποίηση των αρχείων, η Ρεπουμπλικανή Χέιλι Ρόμπσον η οποία λέει ότι δέχθηκε επίθεση από τον Τζέφρι Έπσταϊν όταν ήταν 16 ετών, δήλωσε στο CNN : «Δεν υποστηρίζω πλέον αυτήν την κυβέρνηση. Διαγράφω οποιαδήποτε υποστήριξη έχω δώσει ποτέ σε αυτόν, την Παμ Μπόντι, την Κας Πατέλ. Είμαι τόσο αηδιασμένη με αυτήν την κυβέρνηση».

«Νομίζω ότι η Παμ Μπόντι και ο Κας Πατέλ πρέπει να παραιτηθούν και οι δύο και θα ήθελα πολύ να δω τον Νο. 47 να παραπέμπεται σε δίκη για αυτό», πρόσθεσε ο Ρόμπσον. Στη συνέχεια, φάνηκε να αναφέρεται σε σχόλια του Τραμπ που έγιναν στις 22 Δεκεμβρίου, όταν ο πρόεδρος είπε ότι είναι «τρομερό» το γεγονός ότι φωτογραφίες διάσημων προσώπων δημοσιεύονται στα αρχεία του Έπσταϊν, επειδή ορισμένες «δεν είχαν καμία σχέση με τον Έπσταϊν» και απλώς έτυχε να συναντηθούν μαζί του κάποια στιγμή.

«Αν λέτε στο κοινό, στον κόσμο και στους επιζώντες ότι το γεγονός ότι κάποιος είναι σε φωτογραφία μαζί του δεν σημαίνει αυτόματα ότι συμμετείχε στα εγκλήματα κατά των παιδιών — κάτι που καταλαβαίνω και το καταλαβαίνω απόλυτα — τότε γιατί φοβάστε τόσο πολύ να δημοσιοποιήσετε τα αρχεία και γιατί υπήρξε τόση αντίσταση;» αναρωτήθηκε.«Αν είναι απλώς μια φωτογραφία, γιατί κάνετε το παν για να κρύψετε την ταυτότητα αυτών των ανδρών;»

