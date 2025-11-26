ΗΠΑ: «Ρήγματα» εντός του ρεπουμπλικανικού κόμματος ανέδειξε η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

Η αποχώρηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν τροφοδότησε εικασίες για το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες παραιτήσεις Ρεπουμπλικάνων αιρετών, έναν χρόνο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Newsbomb

ΗΠΑ: «Ρήγματα» εντός του ρεπουμπλικανικού κόμματος ανέδειξε η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

Φωτ. Αρχείου - Η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Ιουλίου 2022. 

AP/Seth Wenig
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν ανακοίνωσε ότι παραιτείται από το Κογκρέσο, αυτή η μέχρι πρότινος ένθερμη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ δεν μάσησε τα λόγια της αναφορικά με τις δυσλειτουργίες της Ουάσινγκτον. Αποκάλυψε επίσης την κόπωση των Ρεπουμπλικάνων κοινοβουλευτικών που έχουν αγανακτήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο και είναι προβληματισμένοι με τις πολιτικές επιλογές του.

Η 51χρονη υπερσυντηρητική βουλευτής προκάλεσε την έκπληξη την Παρασκευή με την ανακοίνωσή της αυτή, η οποία συνοδεύτηκε από μια βιτριολική επίθεση κατά του Τραμπ και Ρεπουμπλικάνων αξιωματούχων, τους οποίους κατηγόρησε ότι πρόδωσαν τη βάση που τους εξέλεξε.

Η βουλευτής, γνωστή και ως MTG από τα αρχικά του ονόματός της, στο παρελθόν ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει γίνει συχνά στόχος κριτικής εξαιτίας των θεωριών συνομωσίας που έχει αναφέρει δημόσια, μεταξύ των οποίων η ιδέα ότι η κυβέρνηση ελέγχει τις μετεωρολογικές συνθήκες και ότι «εβραϊκά λέιζερ» από δορυφόρους στο Διάστημα ήταν πίσω από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια το 2018.

«Ο μήνας του μέλιτος τελείωσε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με τη σειρά του, αποκήρυξε δημόσια την βουλευτή της Τζόρτζια, η οποία αποβλήθηκε από ένα κόμμα του οποίου ηγείται με σιδερένια γροθιά.

Η αποχώρηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν τροφοδότησε εικασίες για το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες παραιτήσεις Ρεπουμπλικάνων αιρετών, έναν χρόνο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Μια επικίνδυνη προοπτική για το κόμμα, που διαθέτει ισχνή πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

μαρτζορι-τειλορ-γκριν

Η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν πριν από συνέντευξη Τύπου έξω από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, στις 18 Νοεμβρίου 2025.

AP/Julia Demaree Nikhinson

«Ο μήνας του μέλιτος τελείωσε», δήλωσε ο Άντριου Κονεσκούσκι, πρώην σύμβουλος των επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, σύμφωνα με τον οποίο κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι είναι απογοητευμένοι από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

«Η δυσαρέσκεια έχει πολλά πρόσωπα», πρόσθεσε, αναφερόμενος «στην αυξανόμενη κρίση του κόστους ζωής», αλλά και «στη συγκέντρωση εξουσίας» στην κυβέρνηση, «τον περιορισμό των εξουσιών του Κογκρέσου» αλλά και το σκάνδαλο με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

«Το ηθικό δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλό»

Στην τετρασέλιδη ανακοίνωσή της η Τέιλορ Γκριν κατήγγειλε το «πολιτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα» που τείνει να εξυπηρετεί περισσότερο τις ελίτ παρά τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Επέκρινε επίσης τον επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, ασχολείται κυρίως με την ψηφοφορία επί νομοσχεδίων χωρίς νόημα και με το να δοκιμάζει την πίστη των αιρετών αξιωματούχων παρά με την πραγματική εφαρμογή των προεκλογικών υποσχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και η Τέιλορ Γκριν ήταν πάντα μια ακραία προσωπικότητα των Ρεπουμπλικάνων, κυρίως λόγω της τάσης της να ενστερνίζεται και να προωθεί θεωρίες συνωμοσίας, η οργή της αυτή τη φορά απηχεί τις αμφιβολίες των συναδέλφων της.

Η βουλευτής Βικτόρια Σπρατς, από την Ιντιάνα, δήλωσε ότι κατανοεί την απόφασή της να αποχωρήσει «από έναν θεσμό που πρόδωσε τον αμερικανικό λαό».

Victoria Spartz,Dan Bishop

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής από την Ιντιάνα, Βικτόρια Σπαρτς.

AP/J. Scott Applewhite

Ήδη 41 βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε σύνολο 435, δεν θα είναι υποψήφιοι τον Νοέμβριο του 2026, ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός. Και, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Punchbowl News που ειδικεύεται σε θέματα Κογκρέσου, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί με δεδομένα τα παραπόνα που εκφράζονται παρασκηνιακά από τους Ρεπουμπλικάνους.

«Το ηθικό δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλό», δήλωσε ένας εξ αυτών που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ενώ έκανε λόγο για «βραδυφλεγή βόμβα». Καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν μόλις λίγες περισσότερες έδρες από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν έχουν το περιθώριο να χάσουν πολλούς βουλευτές.

Μεταξύ των λόγων για την αποχώρησή της, η Τέιλορ Γκριν ανέφερε το κλίμα πολιτικής βίας, το οποίο οξύνεται τα τελευταία χρόνια, όπως φάνηκε τον Σεπτέμβριο με τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Αποδοχή ή παραίτηση»

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο think tank Bipartisan Policy Center, ο ρόλος του Κογκρέσου ως ελεγκτικού μηχανισμού επί της εκτελεστικής εξουσίας έχει επίσης διαβρωθεί, ακόμη περισσότερο μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προτιμά τα εκτελεστικά διατάγματα από τα νομοσχέδια που ψηφίζονται και από τα δύο σώματα.

«Δεν είναι εύκολο να είσαι μέλος του κόμματος που έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο», εκτίμησε ο Κονεσκούσκι. «Δεν μπορείς να έχεις ανεξάρτητη πολιτική κρίση χωρίς να διακινδυνεύσεις να γίνει στόχος αντιποίνων», εξήγησε. «Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται να αισθάνονται ότι έχουν μόνο δύο επιλογές: ή να το αποδεχτούν ή να αποσυρθούν».

Διαφωνία για την Ουκρανία

Ακόμη και η εξωτερική πολιτική του προέδρου προκαλεί ενόχληση, ιδιαίτερα το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που θεωρείται ότι ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της Ρωσίας.

«Δεν μας αρέσει (...) που πετάμε την Ουκρανία, φιλοδοξία της οποίας είναι η ελευθερία και η ανεξαρτησία, κάτω από το "λεωφορείο" του Πούτιν», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Νεμπράσκα Ντον Μπέικον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας ένα «αηδιαστικό σχέδιο παράδοσης».

Congress Speaker

Ο βουλευτής Ντον Μπέικον σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, στις 24 Οκτωβρίου 2023.

AP/Mariam Zuhaib

Ο γερουσιαστής του Κεντάκι Μιτς Μακόνελ από την πλευρά του εκτίμησε ότι ο Πούτιν «έχει περάσει όλο τον χρόνο κάνοντας τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται ηλίθιος».

Πρόσθεσε εξάλλου ότι αν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «επιδιώκουν περισσότερο να κατευνάσουν τον Πούτιν παρά να λάβουν εγγυήσεις για μια πραγματική ειρήνη, τότε ο πρόεδρος θα έπρεπε να βρει νέους συμβούλους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:59ΚΟΣΜΟΣ

O Tραμπ υπερασπίστηκε τον Γουίτκοφ μετά τη διαρροή της συνομιλίας με το Κρεμλίνο

14:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκυφτή και ανέκφραστη η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: Η συμφωνία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς και προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Μωρό «εγκλωβίστηκε» μεταξύ μικρών αρνιών και τοίχου και έγινε viral - Δείτε το βίντεο

14:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Στη «μάχη» και οι Νέοι κόντρα στη «Βασίλισσα» και τον γιο του Μαρσέλο!

14:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Έχω αγαπήσει και έχω αγαπηθεί στον ΠΑΟΚ»

14:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιπλέον χρεώση 100 δολαρίων στους ξένους τουρίστες για την είσοδο στα εθνικά πάρκα - Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ

14:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Η οικονομία της ΕΕ παραμένει ευάλωτη στους συνεχιζόμενους εμπορικούς περιορισμούς

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων σε ουρανοξύστες - Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σκαλωσιές από μπαμπού

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γήπεδο μπάσκετ στην Ινδία: 16χρονος νεκρός την ώρα προπόνησης - Κατέρρευσε πάνω του η μπασκέτα - Βίντεο

14:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ένοχοι και οι 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποινές με αναστολή

13:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ρήγματα» εντός του ρεπουμπλικανικού κόμματος - Τι αποκάλυψε η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο κόσμος ψηφίζει για το παρόν και το μέλλον - Κανένα σενάριο συνεργασίας με τον Τσίπρα

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Οκτώβριος 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση για το κλίμα με Φάμελλο, Χαρίτση, Δούκα και Κόκκαλη

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ για Ουκρανία: Το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για θάνατο ΕΠΟΠ στη Ρόδο: «Θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του θανόντος»

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης που δολοφόνησε τη μητέρα του

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου - Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες» - «Κανετε αντιπολιτευση στις πλάτες της οικογένειας μου» - Διακόπηκε η συνεδρίαση

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Καλιφόρνια: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και την ξέθαψε για να βιάσει τη σορό

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: Επτά προσαγωγές από το συνεργείο του ΗΣΑΠ για το θάνατο του τεχνίτη

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Μωρό «εγκλωβίστηκε» μεταξύ μικρών αρνιών και τοίχου και έγινε viral - Δείτε το βίντεο

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων σε ουρανοξύστες - Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σκαλωσιές από μπαμπού

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Οκτώβριος 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρίτσαρντ Μπράνσον: Η εξομολόγηση που έκανε στη σύζυγό του πριν πεθάνει - «Σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Μαμά είσαι καλά;» - Το SMS που έστειλε η δολοφόνος στην πεθερά της αφότου την σκότωσε

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος ΕΠΟΠ - Απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

11:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εισαγγελική έρευνα σε βάρος άνδρα 100 ετών - Υπηρέτησε σε ναζιστικό στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ