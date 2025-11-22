Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Αποχωρεί από το Κογκρέσο μετά από 5 χρόνια

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Τζόρτζια, ΜάρτζοριΤέιλορ Γκριν, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμά της τον Ιανουάριο, προκαλώντας αίσθηση ακόμη και στο ίδιο της το κόμμα, μετά από μια αιφνιδιαστική πολιτική στροφή που την μετέτρεψε από μια από τις πιο στενές συμμάχους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μια από τους κορυφαίους αντιπάλους του.

Η ανακοίνωση ήρθε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες μέρες μετά τη δημόσια ρήξη της με τον Τραμπ, ο οποίος τη χαρακτήρισε «προδότη» και δήλωσε ότι θα υποστηρίξει μια πρόκληση της θέσης της στη Βουλή το επόμενο έτος.

Η απόφαση της Γκριν και οι αιτίες της

Σε δήλωσή της, η Γκριν ανέφερε ότι θέλει να αποφύγει μια οδυνηρή προκριματική διαδικασία, ενώ προέβλεψε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πιθανότατα θα χάσουν την πλειοψηφία τους στη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Έχω πάρα πολύ αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια, αγαπώ πολύ την οικογένειά μου και δεν θέλω η περιφέρειά μου να υποστεί μια πληγωτική και μισητή προκριματική διαδικασία εναντίον μου από τον Πρόεδρο για τον οποίο όλοι αγωνιστήκαμε, μόνο για να κερδίσω την εκλογή μου ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι πιθανότατα θα χάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε.

Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας ταραχώδους πενταετούς καριέρας στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια της οποίας η Γκριν είχε δημόσια κατακριθεί για βίαιη ρητορική στη Βουλή και είχε αποβληθεί από την ακραία δεξιά Ομάδα Ελευθερίας μετά από διαμάχη με συνάδελφο Ρεπουμπλικάνο, ενώ παράλληλα ασκούσε σημαντική επιρροή στο κόμμα της ως μια από τις πιο αξιόπιστες συμμαχικές του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Απειλές και δημόσια αυτοκριτική

Τις ημέρες μετά τα σχόλια του Τραμπ, η Γκριν δήλωσε σε συνέντευξη στο CNN ότι δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της. Στην ίδια συνέντευξη, η συντηρητική πολιτικός ζήτησε συγγνώμη για τη δική της «τοξική» ρητορική ετών, η οποία αντήχησε σε όλη τη χώρα σε ένα ολοένα πιο βίαιο πολιτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με πρόσωπο κοντά στη Γκριν, η βουλευτής σκεφτόταν την παραίτησή της για περισσότερες από επτά ημέρες, καθώς οι απειλές εναντίον της συνεχίζονταν και η σχέση της με τον πρόεδρο επιδεινωνόταν.

Οι επόμενες κινήσεις της παραμένουν ασαφείς. Η Γκριν, που μόλις λίγους μήνες νωρίτερα είχε συζητηθεί ως υποψήφια για τη Γερουσία της πολιτείας της, δεν έχει σχέδια να διεκδικήσει οποιοδήποτε αξίωμα, σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο.

Δημόσια κριτική στον Τραμπ και στροφή στην πολιτική της

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Γκριν επέκρινε τον Τραμπ για υπερβολική εστίαση στην εξωτερική πολιτική και για την αδράνεια στην εγχώρια ατζέντα, φτάνοντας στο σημείο να ταχθεί υπέρ των Δημοκρατικών σχετικά με τις ακριβές επιδοτήσεις του προγράμματος Affordable Care Act που λήγουν τον επόμενο μήνα.

Η Γκριν έγινε επίσης από τους πιο έντονους επικριτές της Δικαιοσύνης για τον τρόπο χειρισμού των φακέλων της υπόθεσης Τζέφρι Επστάιν, κατηγορώντας μαζί με τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Τόμας Μάσι το Λευκό Οίκο ότι προσπαθούσε να αποκρύψει στοιχεία. Τελικά, μετά από σφοδρές αντιδράσεις, ο Τραμπ υπέγραψε νομοθεσία για τη διαφάνεια των φακέλων Επστάιν.

«Είμαι πολύ λυπημένη για τη χώρα μας, αλλά τόσο χαρούμενη για την φίλη μου Μαρτζόρι. Θα μου λείψει απίστευτα. Αντιπροσωπεύει τι σημαίνει ένας αληθινός Βουλευτής», έγραψε ο Μάσι στο X αμέσως μετά την ανακοίνωση της Γκριν.

Οι επιπτώσεις στη Βουλή

Η αποχώρηση της Γκριν αναμένεται να γίνει άμεσα αισθητή στη Βουλή, όπου ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, πρέπει να διαχειριστεί μια οριακή πλειοψηφία. Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης ήδη αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο να ενώσει το διχασμένο κόμμα του για να προωθήσει σημαντική νομοθεσία και να στηρίξει τις προτεραιότητες του προέδρου.

Η Γκριν εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2020 και ήταν γνωστή για τη δημόσια προώθηση θεωριών συνωμοσίας και προκλητικής ρητορικής, συμπεριλαμβανομένων σχολίων που υποστήριζαν τη βία κατά Δημοκρατικών στη Βουλή. Κατά το πρώτο έτος της θητείας της, η Δημοκρατική πλειοψηφία υπό την τότε πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόζι πήρε το σπάνιο μέτρο να της αφαιρέσει τις επιτροπές λόγω παλαιότερων δηλώσεων υποστήριξης βίας και αμφισβήτησης των τραγωδιών του Σάντι Χουκ και του Παρκλαντ.

Σε μια ένδειξη της πρόσφατης πολιτικής στροφής της, η Γκριν επαίνεσε τη διακυβέρνηση της Πελόζι σε συνέντευξη στο CNN, λέγοντας: «Είχε μια απίστευτη καριέρα για το κόμμα της. … Υπηρέτησα υπό την προεδρία της στην πρώτη μου θητεία και είμαι πολύ εντυπωσιασμένη από την ικανότητά της να προχωρά τα πράγματα».