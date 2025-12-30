2026: Νέες προκλήσεις απαιτούν λύσεις από την ΕΕ

Η νέα χρονιά προκαλεί και απαιτεί εγρήγορση και ταχύτητα - Οι τολμηρές πολιτικές με ανθρωποκεντρικό πρόσημο θα επιβραβευθούν.

Κωνσταντίνος Σ. Μαργαρίτης

2026: Νέες προκλήσεις απαιτούν λύσεις από την ΕΕ

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στην ανατολική Γαλλία.

AP/Αρχείου
ΑΠΟΨΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει με πολλά προβλήματα που επιζητούν άμεση λύση για την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι ευρωεκλογές ήταν καθοριστικές για το μέλλον της Ευρώπης. Οι πολίτες δεν μπορούν να αντέξουν την ακρίβεια και στενάζουν από το βάρος των πολλών υποχρεώσεων τους.

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας προκάλεσε πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της ΕΕ και στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ.

Το Κυπριακό είναι ένα θέμα που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και υψηλή διπλωματία. Οι λαοί θέλουν την ανεξαρτησία τους και σε καμία περίπτωση ο περήφανος λαός της Κύπρου δε θα δεχτεί συμβιβασμούς και υποχωρήσεις.

Τα ανοιχτά μέτωπα στις πολεμικές συγκρούσεις κοστίζουν τρομερά και η ΕΕ αδυνατεί να τα χειριστεί.

Η Ελλάδα καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες και να απαιτήσει ευελιξία αποφάσεων και ομοφωνία. Η Τουρκία προκαλεί και απειλεί. Οι παραβιάσεις είναι πολλές.

Η ανάληψη της προεδρίας του συμβουλίου της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, από την Κύπρο καλείται να προωθήσει κομβικά ζητήματα για το μέλλον της ΕΕ.

Στρατηγική και εξωστρέφεια θα καθορίσουν το μέλλον της Κύπρου. Οι επιλογές του κ. Χριστοδουλίδη δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η δημοτικότητα του είναι αρκετά χαμηλή.

Η εκτόξευση μιας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επενδύσεις που προσελκύει η κάθε χώρα και τη καθιστά ελκυστική στα νέα κεφάλαια.

Στη πατρίδα μας δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμη, σε μεγάλο βαθμό, τη δυναμική αυτή. Οφείλουμε να λειτουργήσουμε με σύγχρονο management και να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας. Οι αγκυλώσεις του παρελθόντος να μη σταθούν εμπόδιο στα δεδομένα της «νέας εποχής».

Οι επενδυτές βλέπουν με θετική οπτική την δυναμική της οικονομίας στην Ελλάδα και ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε ακόμη πιο ουσιαστικές κινήσεις. Η άσκηση της διπλωματίας έφερε αποτελέσματα και ενίσχυσε την εξωστρέφεια της χώρας μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλείται το 2026, να προχωρήσει σε χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τους πολίτες της ΕΕ να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έφερε η πανδημία και οι πόλεμοι.

Να δώσει λύσεις στην καθημερινότητα και να απεγκλωβιστεί από την ατελείωτη γραφειοκρατία.

Είναι η στιγμή των τολμηρών αποφάσεων. Το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει την ευκαιρία για μεγάλες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

Η έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ οδηγεί σε εσφαλμένες πολιτικές πρωτοβουλίες.

Τα δεδομένα αλλάζουν και τα χρονοδιαγράμματα πιέζουν ασφυκτικά. Η ηγεσία της ΕΕ καλείται να πάρει ρεαλιστικές αποφάσεις που θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη της ΕΕ να οδηγήσουν τους λαούς τους σε σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Ο χρόνος είναι ελάχιστος και τα μέτωπα των διαπραγματεύσεων πάρα πολλά. Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών οφείλουν να αναδείξουν στο επόμενο τετράμηνο τις επιλογές των πολιτικών τους για το μέλλον.

Η οικονομική κρίση είναι παγκόσμια και δεν έχει τελειώσει. Οι ηγεσίες είναι αδύναμες και δε μπορούν να ανταποκριθούν στις υψηλές προκλήσεις που έχουν μπροστά τους.

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μεγάλη ανηφόρα και οφείλει να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα.

Η Ελλάδα να τρέξει τις μεταρρυθμίσεις και να παίξει ισχυρότερο ρόλο στο σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης.

Το πρόβλημα των αγροτών-κτηνοτρόφων απαιτεί ρεαλισμό και αποφασιστικότητα. Ποιος φοβάται να προχωρήσει στην υλοποίηση του Μητρώου των αγροτών και του Κτηματολογίου;

Ας τρέξει η κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα.

Η νέα χρονιά προκαλεί και απαιτεί εγρήγορση και ταχύτητα. Οι τολμηρές πολιτικές με ανθρωποκεντρικό πρόσημο θα επιβραβευθούν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:23LIFESTYLE

«Ο θυμός σε πνίγει για τα χρόνια που έχουν πια χαθεί» - Η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογου για τα 68α γενέθλιά του

15:16ME TO N & ME TO Σ

Τελικά πού πάμε καλά;

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

15:04LIFESTYLE

Διάσημα παιδιά που άφησαν πίσω το επώνυμο των γονιών τους

15:03MEETING POINT

Η Μελόνι, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και... ο Ερντογάν

14:57ΑΠΟΨΕΙΣ

2026: Νέες προκλήσεις απαιτούν λύσεις από την ΕΕ

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εκτόξευσε πυραύλους ανοιχτά της Ταϊβάν κατά τη δεύτερη ημέρα στρατιωτικών ασκήσεων

14:40ΑΠΟΨΕΙΣ

Αλκοτέστ: Στην υγειά των προστίμων ή για την ασφάλεια των οδηγών και των πολιτών;

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Αναβιώνει στις 7 Ιανουαρίου στις δικαστικές αίθουσες η φονική παράσυρση της 21χρονης Έμμας

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη αστυνομικός με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Το ραντεβού με τη νέα του αγαπημένη παραμονή Πρωτοχρονιάς - «Είναι ξανά ευτυχισμένος μετά από μια πολύ σκοτεινή περίοδο»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι στην καθαριότητα αφού εισέπνευσαν τοξική ουσία από κάδο απορριμμάτων

14:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Μπορώ να καταλάβω τον πόνο ενός χωρισμένου ανθρώπου, αισθάνεται ότι εγκαταλείπει τα παιδιά του»

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Eurostar: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις δρομολογίων στη σήραγγα της Μάγχης λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση

13:57WHAT THE FACT

Ο προϊστορικός καρχαρίας που βρέθηκε σε μια προαστιακή πόλη της Σκωτίας

13:53ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο χειμερινός τουρισμός που εκπέμπει SOS

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή» Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο - Πού θα χιονίσει το επόμενο 48ωρο

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή» Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο - Πού θα χιονίσει το επόμενο 48ωρο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2026: Τι προέβλεψαν οι Σαμάνοι στο Περού για Τραμπ, Μαδούρο και Ουκρανία

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων - Σάπια τυριά, χαλασμένοι κιμάδες και βρώμικοι πάγκοι

11:43ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Σμαραγδής τα έβαλε και με τους Μαυρομιχάληδες και βγήκε νικητής

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε συγγενείς αγροτών και ενοικιαστές

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ