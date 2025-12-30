Ρόδος: Συνελήφθη αστυνομικός με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

Οι Αρχές της Ρόδου προχώρησαν στην σύλληψη αστυνομικού, όταν κατά την αποβίβασή του από πλοίο, εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό του μισό κιλό κοκαΐνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ανθυπαστυνόμο, ο οποίος υπηρετεί στην εξωτερική φρουρά του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναμένεται ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Δύναμη Νοτίου Αιγαίου.