Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο χειμερινός τουρισμός που εκπέμπει SOS

Οι συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, που διαρκούν πάνω από ένα μήνα, έχουν προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στον χειμερινό τουρισμό, με ξενοδόχους και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές να καταγράφουν σημαντικές απώλειες κατά την κρίσιμη εορταστική περίοδο. Οι ακυρώσεις και η σημαντική μείωση των προκρατήσεων πριν τα Χριστούγεννα μεταφράζονται σε μειωμένα έσοδα και αβεβαιότητα για όλο το χειμερινό κύμα επισκεπτών.

Οι επιχειρηματίες του κλάδου περιγράφουν αλλαγή στο «προφίλ» των κρατήσεων: οι ταξιδιώτες αποφεύγουν να κλείσουν έγκαιρα και προτιμούν κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, περιμένοντας να διαπιστώσουν εάν θα ανοίξουν ή θα κλείσουν δρόμοι λόγω μπλόκων. Η πρακτική αυτή προστατεύει τον καταναλωτή από τον κίνδυνο να χάσει προκαταβολές, αλλά αφήνει τους ξενοδόχους χωρίς ρευστότητα και με περιορισμένες δυνατότητες προβλέψεων.

Από την Ευρυτανία μέχρι το Πήλιο και τη Μαγνησία, οι εικόνες ποικίλλουν: καλά ποσοστά πληρότητας καταγράφηκαν το τετραήμερο των Χριστουγέννων σε ορισμένα σημεία, ωστόσο η γενική τάση παραμένει αρνητική. Σε περιοχές όπου η τουριστική κίνηση συνήθως κορυφώνεται στο διάστημα Δεκεμβρίου–Ιανουαρίου, οι ξενοδόχοι μιλούν για απώλειες που φτάνουν και το 50% των αναμενόμενων εσόδων.

Παρά την ευρεία κοινωνική αποδοχή προς τα αιτήματα των αγροτών, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις για το άνοιγμα ή το κλείσιμο δρόμων δημιουργούν «αλαλούμ» που αποθαρρύνει τους ταξιδιώτες. Οι ξενοδόχοι επισημαίνουν ότι το μεγαλύτερο πλήγμα σημειώθηκε στις επιστροφές, όταν πολλοί επισκέπτες άλλαξαν ή ακύρωσαν τα σχέδιά τους.

Οι επαγγελματίες ζητούν άμεσα μέτρα για τη σταθεροποίηση της οδικής πρόσβασης και την ενίσχυση των εγγυήσεων για καταβολές, ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές απώλειες και να διασωθεί ένα τμήμα της χειμερινής σεζόν.