Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

Ένα νέο νοσταλγικό κολάζ από ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου δημοσίευσε η Finos Film σε μια ανασκόπηση του έτους που μας αποχαιρετάει.

Το βίντεο συνοδεύεται από την αναφορά:

Χορέψαμε με κορίτσια για φίλημα, δίχως κήρυγμα.

Με ένα σεισμούλη κουνηθήκαμε, αλλά

τσικνήσαμε και το φχαριστηθήκαμε!

Πετάξαμε αετό, διαβάσαμε ποίηση,

ήρθε και η Πρωταπριλιά

και ο αθλητισμός για μύηση!

Γιορτάσαμε μαμάδες

τιμήσαμε μπαμπάδες,

φτάσαμε μέχρι το Άμπου Ντάμπι,

μα γυρίσαμε με τσέπες άδειες ??

Το ‘παμε μια το ‘παμε δυο,

δώσαμε και τα χέρια,

στους φίλους τους αληθινούς

χαρίσαμε αστέρια

Μια εικόνα χίλιες λέξεις

πόσες φωτογραφίες να αντέξεις,

στη Δράμα φτάσαμε ξανά

να συγχαρούμε τα παιδιά!

Βάλαμε γυαλιά, φάγαμε καλά,

τον κόσμο όλο γυρίσαμε,

και στη γεωγραφία σκίσαμε

Φουλ του άσσου με βαλέ

η Βλαχοπούλου έχει καρέ

Χριστούγεννα ήρθαν πάλι

η ατμόσφαιρα το επιβάλλει

Ν’αγκαλιαστούμε όπως παλιά

Να πιούμε και καμιά γουλιά

Να θυμηθούμε όμορφες ψυχές,

και να μοιραστούμε ευχές.

Καλή χρονιά φίλες και φίλοι,

πάντα με υγεία και χαρά,

και το 2026 να’ναι γεμάτο

με φως και σινεμά!

