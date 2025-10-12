Μάρθα Βούρτση: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλιά της - «Ευχαριστούμε»
H ηθοποιός κλείνει σήμερα τα 88 της χρόνια
Η Μάρθα Βούρτση γιορτάζει σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, τα 88α γενέθλιά της, και η Φίνος Φιλμ της αφιέρωσε μια ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας την για τις αξέχαστες στιγμές που προσέφερε μέσα από τις ερμηνείες της στις ταινίες.
Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram δημοσιεύτηκε μια παλιά φωτογραφία της ηθοποιού, συνοδευόμενη από θερμές ευχές: «Αμέτρητες ευχές στέλνουμε σήμερα στη Μάρθα Βούρτση που σβήνει κεράκια, μαζί με ένα μεγάλο ''ευχαριστούμε'' για όλες τις στιγμές που μας χάρισε! Πολύχρονη», αναφέρεται στη δημοσίευση.
