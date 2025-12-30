Kέβιν Κόστνερ: Το ραντεβού με τη νέα του αγαπημένη παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβετον Κέβιν Κόστνερ χαλαρό και ευδιάθετο σε ρομαντικό ραντεβού με τη νέα του κοπέλα, Κέλι Νούναν Γκόρες, στο Άσπεν του Κολοράντο. Ο 70χρονος ηθοποιός και η 46χρονη σκηνοθέτης ντύθηκαν ζεστά για τη βραδινή τους έξοδο, ενώ συνοδεύονταν από μια παρέα φίλων.

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Αύγουστο, όταν και οι δύο έκαναν εμφανίσεις στο φεστιβάλ JAS Labor Day Experience στο Snowmass Village κοντά στο Άσπεν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών, αν και ξεχωριστά την περίοδο εκείνη.

Πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού δήλωσε στην Daily Mail: «Ο Kέβιν βγαίνει ραντεβού και είναι ξανά ευτυχισμένος μετά από μια πολύ σκοτεινή περίοδο στη ζωή του». «Βγαίνει με την Κέλι. Ήταν μαζί στο Άσπεν στο τέλος Ιουλίου. Προσπάθησε να κρατήσει την ιστορία κρυφή, επειδή δεν θέλει να ξεφύγει. Είναι ακριβώς ο τύπος του και έχουν πολλά κοινά: την ύπαιθρο, τα αθλήματα - της αρέσει να κάνει σερφ - τους μεγάλους περιπάτους με τα σκυλιά», πρόσθεσε η πηγή. «Επίσης, έχει μικρά παιδιά και τα λατρεύει, οπότε το βρίσκει χαριτωμένο. Λέει ότι είναι απλώς "χαλαρή", κάτι που χρειάζεται αυτή τη στιγμή.»

Η σχέση τους έγινε γνωστή μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του σταρ με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ τον Φεβρουάριο του 2024, μετά από μια νομική διαμάχη. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2004 και απέκτησε τρία παιδιά. Αλλά το 2023, η Κριστίν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές.

Ο Κέβιν τελικά κλήθηκε να πληρώνει 63.209 δολάρια το μήνα για διατροφή- πολύ μακριά από το εντυπωσιακό ποσό των 248.000 δολαρίων που είχε αρχικά ζητήσει η Κριστίν. Η εχθρότητα οδήγησε επίσης στην εντολή προς την Κριστίν να εκκενώσει το παραθαλάσσιο κτήμα του Κόστνερ, αξίας 145 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Καρπιντερία, μόλις δύο μήνες μετά την υποβολή αίτησης διαζυγίου. Η Κριστίν έκτοτε έχει μετακομίσει και αυτή τη στιγμή είναι αρραβωνιασμένη με τον χρηματοδότη Τζος Κόνορ - ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου τον Ιανουάριο.

Διαβάστε επίσης