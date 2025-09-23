Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το ανεκπλήρωτο κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο πλευρό του Κέβιν Κόστνερ

«Δεν έκανα ποτέ αυτή την ταινία, γιατί δεν μπορούσα να αντικαταστήσω την Πριγκίπισσα Νταϊάνα», δήλωσε ο Κέβιν Κόστνερ, εξηγώντας την απόφασή του να εγκαταλείψει το πρότζεκτ μετά τον θάνατο της Νταϊάνα το 1997

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το ανεκπλήρωτο κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο πλευρό του Κέβιν Κόστνερ
Μετά το διαζύγιό της από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα φαίνεται πως βρέθηκε μπροστά σε μια αναπάντεχη πρόταση: να δοκιμάσει την τύχη της στην υποκριτική. Το αν η αδικοχαμένη πριγκίπισσα έλαβε σοβαρά υπόψη της την ιδέα παραμένει ακόμη αντικείμενο συζήτησης.

Η ιστορία ξεκινά τη δεκαετία του '90, όταν ο Κέβιν Κόστνερ, μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας The Bodyguard (1992) με συμπρωταγωνίστρια τη Γουίτνεϊ Χιούστον, σχεδίαζε ένα σίκουελ. Σε αυτό, ο χαρακτήρας του θα αναλάμβανε την προστασία μιας πριγκίπισσας που δεχόταν απειλές και παρενοχλήσεις από παπαράτσι — ένα σενάριο που θύμιζε έντονα την πραγματικότητα της Νταϊάνα.

Ο Κόστνερ αποκάλυψε το 2024, σε συνέντευξή του στην εκπομπή The Howard Stern Show, ότι είχε πράγματι προσεγγίσει την πριγκίπισσα Νταϊάνα για τον ρόλο, μέσω της Σάρα Φέργκιουσον, Δούκισσας του Γιορκ.

Όπως δήλωσε: «Της είπα: "Σκέφτομαι να κάνω το Bodyguard 2 και νομίζω πως μπορώ να το χτίσω γύρω από εσένα. Σε ενδιαφέρει;" Και μου απάντησε: "Ναι"».

Η συνομιλία αυτή, σύμφωνα με τον ηθοποιό, έλαβε χώρα το 1996, λίγο πριν η Νταϊάνα οριστικοποιήσει το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Εκείνη, όπως λέει ο Κόστνερ, φάνηκε ανοιχτή στην ιδέα να δοκιμάσει κάτι εντελώς διαφορετικό — ακόμη και μια ρομαντική σκηνή με τον ίδιο:

«Μου είπε: "Η ζωή μου πρόκειται να αλλάξει". Και με ρώτησε: "Θα υπάρχει σκηνή φιλιού;". Της απάντησα: "Θες να υπάρχει;’. Και είπε: "Ναι". Τότε της είπα: "Τότε θα υπάρχει"».

Αν και η επίμαχη σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ, ο Κόστνερ υποστήριξε επίσης πως, χρόνια αργότερα, συνάντησε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος του είπε με χαμόγελο:

«Η μητέρα μου σε συμπαθούσε πολύ» — κάτι που ο ηθοποιός χαρακτήρισε ως «ένα από τα πιο γλυκά πράγματα» που του έχουν πει.

Μετά τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας σε τροχαίο δυστύχημα το 1997, ο Κόστνερ αποφάσισε να ακυρώσει οριστικά το πρότζεκτ:

«Δεν έκανα ποτέ αυτή την ταινία, γιατί δεν μπορούσα να αντικαταστήσω την Princess Di», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, αν και οι δηλώσεις του Κόστνερ αφήνουν την εντύπωση ότι η Νταϊάνα ήταν πρόθυμη να ασχοληθεί με την υποκριτική, άλλα πρόσωπα που ήταν κοντά της τότε έχουν διαφορετική άποψη.

Ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπουρέλ, αναφέρεται στο περιστατικό στο νέο του βιβλίο «The Royal Insider». Εκεί, γράφει πως όντως μεσολάβησε για να φτάσει το τηλεφώνημα του Κόστνερ στην πριγκίπισσα, περιγράφοντας τη σκηνή με χιούμορ:

«Άκουσα τα γέλια της να λέει: "Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω! Τι ακριβώς θα έκανα στην ταινία; Δεν είμαι σίγουρη, αλλά εντάξει, στείλε το σενάριο και υπόσχομαι να το κοιτάξω"».

Ο Μπουρέλ επιβεβαιώνει ότι ο Κόστνερ της πρότεινε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με εκείνον στον ρόλο του σωματοφύλακα που σώζει τη ζωή της. Όπως της είπε, το έργο θα γινόταν με σεβασμό και κομψότητα.

Ωστόσο, ο μπάτλερ διαφωνεί με την εκδοχή του ηθοποιού για τη στάση της Νταϊάνα. Όπως υποστηρίζει: «Η Νταϊάνα γέλασε και είπε: "Ήταν τόσο γοητευτικός, αλλά δεν μπορεί να είναι σοβαρός". Εκείνος όμως ήταν απολύτως σοβαρός — και το σενάριο για το Bodyguard II έφτασε τελικά. Δεν είμαι βέβαιος αν το διάβασε ποτέ, αλλά ήταν κολακευμένη. Απλώς αρνήθηκε ευγενικά, λέγοντας: "Είναι απολύτως αδύνατον"».

