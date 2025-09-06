Κέιτ Μίντλετον: Ο κομμμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα απαντά στα αρνητικά σχόλια για τα ξανθά μαλλιά

Ο κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα έρχεται να υπερασπιστεί την Κέιτ Μίντλετον μετά τις «κακόβουλες» παρατηρήσεις που έγιναν για τα ξανθά μαλλιά της.

Ο Σαμ Μακνάιτ, ο οποίος ήταν ο κομμωτής της αείμνηστης πριγκίπισσας από το 1990 μέχρι το θάνατό της το 1997, προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram εξηγώντας πόσο «τρομοκρατημένος» είναι από την πρόσφατη συζήτηση για τα μαλλιά της Μίντλετον.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Κέιτ Μίντλετον και ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, επισκέφτηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο και η πριγκίπισσα εμφανίστηκε με τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της.

Kate Middleton shows off new blonde hair in joint public outing with Prince William https://t.co/eZxkdW7zF6 pic.twitter.com/TDe5h8AeLe — New York Post (@nypost) September 4, 2025

Από τη στιγμή που δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες, τα σχόλια στα social media για τα μακριά ξανθά μαλλιά της Πρισκίπισσας της Ουαλίας ήταν ανάμεικτα.

«Είμαι σοκαρισμένος, τρομοκρατημένος, απογοητευμένος και αηδιασμένος από όλα τα άσχημα σχόλια που ακούγονται σήμερα για την Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Τα μαλλιά μιας γυναίκας είναι κάτι πολύ προσωπικό για εκείνη, είναι η πανοπλία της, η άμυνά της, η αυτοπεποίθησή της και πολλά άλλα», έγραψε ο McKnight στο Instagram.

