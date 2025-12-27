Κρήτη: Διασώθηκαν 47 μετανάστες νότια του Ηρακλείου

Μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί, σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 47 άτομα.



Πιο συγκεκριμένα, τα 47 άτομα εντοπίστηκαν 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, έγινε με σκάφος της Frontex.

Μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τοπικές αρχές, ανάμεσά τους βρίσκονται και γυναίκες.

Λίγο νωρίτερα, διασώθηκαν 131 μετανάστες που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.