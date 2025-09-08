Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

Ο πρώην μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ρίχνει φως στην ταραγμένη σχέση της με τον σημερινό βασιλιά της Βρετανίας, Κάρολο. Ο Πολ Μπάρελ, ο οποίος βρισκόταν στην καρδιά της βασιλικής ζωής για χρόνια, περιγράφει έναν γάμο που ήταν από την αρχή καταδικασμένος, γεμάτος με ψέματα, οργή και βαθιά δυσαρέσκεια.

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»
H εκλιπούσα πριγκίπισσα Νταϊάνα με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο την ημέρα του γάμου τους
Ο πρώην μπάτλερ της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα, Πολ Μπάρελ περιγράφει την περίπλοκη σχέση του Καρόλου με τη Νταϊάνα. Όπως γράφει σε αποκλειστικό δημοσίευμα η Daily Mail στο πρώτο μέρος του Royal Insider o Μπάρελ περιγράφει μια στιγμή όπου ο Κάρολος, εκνευρισμένος από την ειλικρίνειά του απέναντι στη Νταϊάνα, του πέταξε ένα βιβλίο. Όταν ο μπάτλερ αρνήθηκε να πει ψέματα για το πού βρισκόταν ο πρίγκιπας, εκείνος εξερράγη.

Σε μια περίπτωση θυμάται, ο Κάρολος τον κάλεσε στη βιβλιοθήκη για μια συνάντηση μαζί του. Ο Πρίγκιπας καθόταν στο γραφείο του. «Κλείσε την πόρτα πίσω σου», είπε με αυστηρή φωνή. Όχι «καλημέρα», όπως ήταν συχνά η υποδοχή του.

«Μίλησες με την Πριγκίπισσα χθες το βράδυ;» συνέχισε. «Ναι, το έκανα, Υψηλότατε. Τηλεφώνησε αργά στις 10 μ.μ. και ήθελε να σας μιλήσει, αλλά δεν μπόρεσα να σας βρω, καθώς πρέπει να ήσασταν έξω.» «Γιατί είπες ότι έλειπα, Πολ;» Ο θυμός του άρχισε να φουντώνει. «Επειδή ήσασταν έξω, Υψηλότατε», απάντησα. «Γιατί δεν μπορούσες απλώς να πεις ότι δεν μπορούσες να με βρεις;» Άρχισε να γίνεται ευερέθιστος. «Μου ζητάτε να πω ψέματα;» είπα, γνωρίζοντας ότι σχεδόν όλοι οι άλλοι γύρω του το έκαναν.

«Θα γίνω βασιλιάς και θα κάνεις ο,τι σου λέω»

Ο Πρίγκιπας απάντησε: «Ναι, Ναι, γαμώτο.» Χτύπησε το γραφείο με τις γροθιές του. Συμπεριφερόταν σαν νευρικό παιδί, φωνάζοντας: «Θα είμαι βασιλιάς αυτής της χώρας μια μέρα και θα κάνεις ό,τι σου λέω!»

Πήρε ένα βιβλίο από το γραφείο του και το πέταξε προς το μέρος μου. «Φύγε!» «Φύγε!», ούρλιαξε. Αυτή η στιγμή ήταν ενδεικτική της «εμπόλεμης ζώνης» στην οποία είχε μετατραπεί η σχέση του ζευγαριού. Η Νταϊάνα, παρόλο που προσπαθούσε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της βασιλικής ζωής -όπως το κυνήγι, το οποίο απεχθανόταν-, ένιωθε ότι ο Κάρολος δεν την αγαπούσε.

Ήταν κορίτσι της πόλης. Δεν της άρεσαν οι ασχολίες της υπαίθρου: τα άλογα, η σκοποβολή, η λάσπη και ιδιαίτερα το κυνήγι, το οποίο θεωρούσε βάρβαρο. Αλλά προσπαθούσε σκληρά για να ευχαριστήσει τον άντρα της. Ο ίδιος, σε μια από τις επικές διαμάχες τους, της είχε πει: «Δεν σε αγάπησα ποτέ. Σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά».

Η «άλλη γυναίκα» Καμίλα και η διχόνοια

Η παρουσία της Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς ήταν μια μόνιμη πληγή για τη Νταϊάνα. Ο Μπάρελ αποκαλύπτει ότι η πριγκίπισσα μισούσε την Καμίλα και, παρά την αγάπη της για τον Κάρολο, η εξωσυζυγική του σχέση ήταν ένα βάρος που δεν μπορούσε να αντέξει. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός οτι ακόμα και η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος υποστήριζαν την Νταϊάνα σε αυτό, λέγοντας ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί ο γιος τους προτιμούσε την Καμίλα από εκείνη.

Η βασίλισσαα Καμίλα στον γάμο της, φορώντας γκρι φόρεμα

Μάλιστα, η Νταϊάνα, θέλοντας να εκφράσει την αποξένωση, μετακίνησε μια μεγάλη συρταριέρα μπροστά από την πόρτα που ένωνε το υπνοδωμάτιό της με το δικό του, σηματοδοτώντας το τέλος της συζυγικής τους ζωής. Από εκείνη τη στιγμή, ο Κάρολος κοιμόταν σε ένα μονό κρεβάτι στην κάμαρά του.

Η εκδίκηση της Νταϊάνα

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στο Panorama τον Νοέμβριο του 1995 ήταν η κορύφωση του δράματος. Εκεί, η πριγκίπισσα, ντροπιασμένη από την απιστία του συζύγου της, είπε την ιστορική φράση: «Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο». Αν και αρχικά ένιωσε δικαιωμένη, σύντομα μετάνιωσε για την απόφασή της, φοβούμενη την αντίδραση των γιων της.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 1ης Ιουλίου 1997, η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, χαμογελά καθώς φτάνει στην Tate Gallery στο Λονδίνο

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, πολλά χρόνια αργότερα, εξέφρασε την επιθυμία του να μην προβληθεί ποτέ ξανά η συνέντευξη, πιστεύοντας ότι η μητέρα του ήταν ευάλωτη και τα λόγια της παρερμηνεύθηκαν. Από την άλλη, ο πρίγκιπας Χάρι τόνισε πως, παρόλο που η μητέρα του είχε παραπλανηθεί, είπε την αλήθεια από την εμπειρία της. Ο Μπάρελ συμφωνεί με τον Χάρι, λέγοντας πως η Νταϊάνα δεν πρέπει να φιμωθεί και πως η ιστορία της πρέπει να ακουστεί από τη νέα γενιά.

Ο κρυφός έρωτας με τον καρδιοχειρουργό Χασνάτ Καν

Στο τέλος του γάμου της, η Νταϊάνα βρήκε την αγάπη στο πρόσωπο του καρδιοχειρουργού Χασνάτ Καν. Ο Μπάρελ περιγράφει πώς η πριγκίπισσα τον αποκαλούσε «κύριο Υπέροχο» και πόσο ευτυχισμένη ήταν μαζί του. Τόσο πολύ που ονειρευόταν να τον παντρευτεί. Μάλιστα, του ανέθεσε να ζητήσει από έναν ιερέα να τελέσει ένα μυστικό γάμο.

Ωστόσο, ο ιερέας αρνήθηκε, λέγοντας πως η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να επιτρέψει έναν τέτοιο γάμο, καθώς η Νταϊάνα ήταν η μητέρα του μελλοντικού βασιλιά. Ο Μπάρελ λέει πως ο Χασνάτ ήταν ο άντρας που η Νταϊάνα ήθελε να παντρευτεί.

Μέσω των αποκαλύψεών του, ο Πολ Μπάρελ παρουσιάζει μια ανθρώπινη, πολύπλοκη και συχνά επώδυνη εικόνα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, αλλά και την αστείρευτη της ανάγκη για αγάπη και αναγνώριση.

