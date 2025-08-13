Ουίλιαμ - Χάρι: Βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στους πρίγκιπες, 28 χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα

Βαθύ το ρήγμα ανάμεσα στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον αδερφό του Χάρι 28 χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας τους Νταϊάνα

Ουίλιαμ - Χάρι: Βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στους πρίγκιπες, 28 χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι.

Είκοσι οκτώ χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, οι γιοι της, πρίγκιπες Οουίλιαμ και Χάρι, παραμένουν βαθιά αποξενωμένοι. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο τιμούν τη μνήμη της μητέρας τους μέσα από το δημόσιο έργο τους, οι δυο τους έχουν πάρει χωριστούς δρόμους, με το «βαθύ και μακροχρόνιο» ρήγμα στις σχέσεις τους να απειλεί τη συνοχή της μοναρχίας.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, 43 ετών, και ο πρίγκιπας Χάρι, 40 ετών, μεγάλωσαν μοιραζόμενοι έναν κόσμο που μόνο αυτοί μπορούσαν να καταλάβουν. Από το σκανδαλώδες διαζύγιο των γονιών τους μέχρι τον ανείπωτο πόνο της απώλειας της μητέρας τους, οι κοινές εμπειρίες τους ήταν ο ισχυρότερος δεσμός τους. Ωστόσο, σήμερα ζουν σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους.

PRINCE CHARLES, PRINCESS DIANA

Ο Ουίλιαμ, ως διάδοχος του θρόνου, ζει στο Ουίνδσορ με τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μεγαλώνουν τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Τα ξαδέρφια δεν έχουν εμφανιστεί δημόσια μαζί από το 2019, γεγονός που υπογραμμίζει την απόσταση που χωρίζει τις δύο οικογένειες.

Το χάσμα έγινε δημόσιο το 2020, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Σύμφωνα με τον βιογράφο της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, «ειπώθηκαν πράγματα που πυροδότησαν την αρχική ρήξη και το τραύμα δεν έχει ποτέ επουλωθεί».

Η επιρροή της Νταϊάνα

Παρά το χάσμα στις σχέσεις τους, η επιρροή της Νταϊάνα παραμένει ο ισχυρότερος δεσμός ανάμεσά τους. Και οι δύο προσπαθούν να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας τους μέσα από το φιλανθρωπικό τους έργο, αν και ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ο Ουίλιαμ έχει αφιερώσει το έργο του στην καταπολέμηση της αστεγίας, ένα ζήτημα με το οποίο η Νταϊάνα είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα.

willian-harry.jpg

Ο Χάρι, από την πλευρά του, βρήκε τον ρόλο του, στηρίζοντας νέους που έχουν πληγεί από το AIDS στη Νότια Αφρική, ιδρύοντας το 2006 τον οργανισμό Sentebale, μαζί με τον πρίγκιπα Seeiso του Λεσότο, εις μνήμην της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα. Δημιουργήθηκε για να συνεχίσει το ανθρωπιστικό έργο της Νταϊάνα, προσφέροντας υποστήριξη σε παιδιά και νέους που ζουν με τον ιό HIV και σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στη Νότια Αφρική

Και οι δύο έχουν επίσης προσπαθήσει να προσφέρουν στα παιδιά τους μια αυθεντική ανατροφή, όπως ακριβώς έκανε και η Νταϊάνα, η οποία τους πήγαινε σε λούνα παρκ και καταφύγια αστέγων, μαθαίνοντάς τους τη ζωή πέρα από τα τείχη του παλατιού. Μάλιστα, και οι δύο αδελφοί τίμησαν τη μητέρα τους δίνοντας το όνομά της στις κόρες τους.

Η ελπίδα για συμφιλίωση

Ο Χάρι έχει εκφράσει ανοιχτά την ελπίδα του για συμφιλίωση, πηγές από το περιβάλλον του ωστόσο λένε ότι οι κλήσεις και τα μηνύματά του προς τον Ουίλιαμ παραμένουν αναπάντητα. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ρόμπερτ Λέισι, «το ρήγμα είναι πολύ βαθύ και πολύ μακροχρόνιο» και δεν θα αλλάξει «μέχρι ο Χάρι να κάνει μια κίνηση και να ζητήσει συγγνώμη». Η αδυναμία για συμφιλίωση έγκειται στο γεγονός ότι «και οι δύο πιστεύουν βαθιά ότι αγωνίζονται για σημαντικά σημεία αρχής».

Η Νταϊάνα, όπως λένε, θα προσπαθούσε να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός ανάμεσά τους. «Αυτό θα ήθελε κάθε μητέρα να είναι εκεί ο ένας για τον άλλον». Δυστυχώς, οι δύο αδελφοί που κάποτε ήταν αχώριστοι, σήμερα είναι πιο μακριά από ποτέ.

