Ώρα μηδέν για τα αγροτικά μπλόκα - Κυβέρνηση: Η συνάντηση στις 15:00 θα γίνει κανονικά

Το αγροτικό μέτωπο εμφανίζεται διασπασμένο αλλά και αποφασισμένο λίγο πριν το αυριανό προγραμματισμένο ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρότι η κυβέρνηση απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο, σημαντικά μπλόκα, όπως αυτά της Φθιώτιδας, της Μεσσηνίας και της Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισαν να απέχουν, καταγγέλλοντας την αλλαγή στον αριθμό των εκπροσώπων ως προσπάθεια διάσπασης.

Παράλληλα, η Κρήτη απέσυρε τη συμμετοχή της, όχι λόγω κυβερνητικών όρων, αλλά εξαιτίας εσωτερικής ρήξης με την Πανελλήνια Επιτροπή, κάνοντας λόγο για απαξιωτική συμπεριφορά. Με το κλίμα να μυρίζει «μπαρούτι», οι αγρότες που επιλέγουν την αποχή προαναγγέλλουν νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, τονίζοντας πως ο αγώνας τους στην εθνική οδό δεν επιδέχεται επικοινωνιακούς ελιγμούς.

Την ίδια ώρα κυβερνητικές πηγές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου» και πρόσθεσαν πως «Η συνάντηση που θα γίνει σίγουρα, είναι η δεύτερη, αυτή των 15:00».

Μπλόκο της Μεσσηνίας: «Όχι» αγροτών σε συνάντηση στο Μαξίμου

Το μπλόκο της Μεσσηνίας, ύστερα από συνέλευση, αποφάσισε ότι διαφωνεί με τους όρους που θέτει η κυβέρνηση και συσπειρώνεται με τα υπόλοιπα πανελλαδικά μπλόκα, και δεν προσέρχεται σε διάλογο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ληφθούν συνολικά και συλλογικά αποφάσεις για τον τρόπο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Είναι δεδομένο ότι οδηγούνται σε κλιμάκωση.

Μπλόκο επ’ αόριστον για όλα τα οχήματα από τους αγρότες στο Αγγελόκαστρο

Την απόφαση για μπλόκο επ’ αόριστον, πήραν στην αποψινή συνέλευσή τους για αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας στην περιοχή του Αγγελόκαστρου. Το κλίμα στη συνέλευση μετά και το «ναυάγιο» σε σχέση με τη συνάντηση με το πρωθυπουργό ήταν ιδιαίτερα θερμό.

Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου μη επιτρέποντας στη διέλευση των οχημάτων, πλην των έκτακτων περιπτώσεων. Όπως λένε οι αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Στο τραπέζι έχουν πέσει προτάσεις για κλείσιμο παραδρόμων αλλά και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου.

Δεν πάνε στη συνάντηση οι αγρότες από την Κρήτη

Την ίδια στιγμή, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αγροτών - Κτηνοτρόφων, έπειτα από δύο μαραθώνιες συσκέψεις αποφάσισε να μην σταλεί αντιπροσωπεία στη συνάντηση της Τρίτης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παρότι οι εισηγήσεις της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής ήταν αρχικά θετικές, στην απόφαση βάρυνε η άποψη μερίδας συναδέλφων τους της ηπειρωτικής χώρας οι οποίοι εξέφρασαν αντιρρήσεις στην παρουσία Κρητών, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στο νησί δεν είχαν κρατήσει εξαρχής ενιαία στάση με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρξαν διαρκείς επικοινωνίες το τελευταίο 24ωρο ώστε να υπάρξει συμπόρευση ενώπιον της συνάντησης, ωστόσο -σύμφωνα πάντα με Κρήτες συνδικαλιστές- η συμπεριφορά συγκεκριμένων μελών της Πανελλήνιας Επιτροπής «υπήρξε ιδιαίτερα απαξιωτική, απέναντι στους συναδέλφους τους στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν και οι μόνοι οι οποίοι προέβησαν σε δυναμικές ενέργειες».

Έτσι λήφθηκε η απόφαση το βράδυ της Δευτέρας περί αποχής, αλλά και της πλήρους διάρρηξης με την Πανελλήνια Επιτροπή.

Όχι και από το μπλόκο της Πάτρας

Πλήρης η ταύτιση των αγροτών της Αχαΐας με τις αποφάσεις των παραπάνω μπλόκων. Το μπλόκο της Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας αποφάσισε να μην παραστεί στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα οι της αγρότες Αχαΐας ετοιμάζονται να σκληρύνουν τη στάση τους και να προχωρήσουν και σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις για τις μορφές αυτές, θα ληφθούν έπειτα από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια.

«Όχι» και από το μπλόκο της Φθιώτιδας

Δεν θα υπάρξει συμμετοχή και του μπλόκου του Μπράλου στην αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του εν λόγω μπλόκου των αγροτών.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Ζαρκαδούλας, μέλος της συντονιστικής επιτροπής που είχε οριστεί και ως εκπρόσωπος των αγροτών της Φθιώτιδας (επίσης δηλαδή των μπλόκων Αταλάντης, Δομοκού) τόνισε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του LAMIA POLIS 87.7, ότι έπειτα από συνεδριάσεις των μπλόκων, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην υπάρξει συμμετοχή στη συνάντηση, καθώς –όπως είπε– η κυβέρνηση άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό, επιχειρώντας να περιορίσει τον αριθμό των εκπροσώπων σε σχέση με όσα είχαν συμφωνηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Κλείνουν επ’ αόριστον το τελωνείο στον Προμαχώνα για τα φορτηγά

Σε σκλήρυνση της στάσης τους προχωρούν οι αγρότες στις Σέρρες, αποφασίζοντας το κλείσιμο του τελωνείου του Προμαχώνα για όλα τα φορτηγά οχήματα, αρχής γενομένης από αύριο στις 12:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τη γενική συνέλευση του μπλόκου των αγροτών, ο αποκλεισμός θα αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και θα είναι διαρκής. Παράλληλα, οι αγρότες προειδοποιούν για αιφνιδιαστικούς αποκλεισμούς και στα ΙΧ αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Η αντίδραση της κυβέρνησης

Κυβερνητικές πηγές έδωσαν τη δική τους απάντηση στις εξελίξεις. Μεταξύ άλλων, τονίζουν για την απόφαση των αγροτών, ότι «όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο». Τονίζουν επίσης, ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης, θα αναλάβουν οι αρχές.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «Ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την Κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.

Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί».

Διαβάστε επίσης