Αποκάλυψη για τη βασίλισσα Καμίλα: Όταν πέταξε το παπούτσι της στον άνδρα που της επιτέθηκε

Η βασίλισσα Καμίλα είχε πετάξει σε έναν άνδρα που της επιτέθηκε το παπούτσι της όταν ήταν έφηβη, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο

O Kάρολος και η Καμίλα σε στρατιωτική παρέλαση στο Λονδίνο

Associated Press
Η βασίλισσα Καμίλα είχε πέσει θύμα σε μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης ως έφηβη, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε για τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας. Η βασίλισσα λέγεται ότι απέκρουσε τον δράστη χρησιμοποιώντας το τακούνι του παπουτσιού της.

Η απόπειρα επίθεσης περιγράφεται στο βιβλι με τίτλο «Power and the Palace» από την πρώην βασιλική συντάκτρια της εφημερίδας Times, Βαλεντίν Λόου. Αναφέρει ότι η Καμίλα διηγήθηκε στον Μπόρις Τζόνσον την ιστορία της εμπειρίας της το 2008, όταν ήταν δήμαρχος του Λονδίνου.

Αναφέρεται ότι η Βασίλισσα ήταν 16 ή 17 ετών όταν συνέβη το ατύχημα σε ένα τρένο προς τον σταθμό Πάντινγκτον. Ο άνδρας λέγεται ότι άγγιζε την έφηβη Καμίλα όταν έβγαλε το παπούτσι της και τον χτύπησε με αυτό.

Όπως είπε στον Τζόνσον ήταν κάτι που της είχε πει η μητέρα της να κάνει αν βρεθεί ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Όταν έφτασε στο Λονδίνο, ανέφερε το περιστατικό στο προσωπικό του σταθμού και ο άνδρας συνελήφθη. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν έχουν κάνει καμία επίσημη δήλωση σχετικά με την ιστορία, δεν αμφισβήτησαν ωστόσο τις λεπτομέρειες της ιστορίας.

Μεγάλο μέρος του δημόσιου έργου της βασίλισσας τα τελευταία χρόνια αφορούσε την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής επίθεσης και βιασμού. Είναι προστάτιδα του φιλανθρωπικού οργανισμού SafeLives και έχει επισκεφθεί καταφύγια γυναικών και κέντρα αντιμετώπισης βιασμών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως.

Σε μια σειρά από ομιλίες, έχει αναφερθεί στο θάρρος όσων έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία και έχει τονίσει γιατί δεν πρέπει να αισθάνονται φόβο ή στιγματισμό όταν μιλούν ανοιχτά. Σε μια ομιλία το 2020, είπε: «Μέσα από τη δουλειά μου, έχω μιλήσει με πολλές γυναίκες που έχουν ζήσει με καταναγκαστικό έλεγχο και ενδοοικογενειακή βία και, ευτυχώς, βγαίνουν στην άλλη πλευρά νικήτριες και όχι θύματα.

Είναι από τους πιο γενναίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Οι ιστορίες τους είναι οδυνηρές και έχουν κάνει ακόμη και τους πιο σκληρούς ακροατές τους να δακρύσουν. Γι' αυτό είναι τόσο ζωτικής σημασίας αυτά τα θύματα να μην αισθάνονται πλέον ντροπή ή ευθύνη».

Και σε μια δεξίωση στο Clarence House τον Απρίλιο για το SafeLives, μίλησε για την ενδοοικογενειακή βία. «Δεν θα στεκόμουν εδώ αν ήταν πριν από 10 χρόνια, επειδή δεν θα μιλούσαμε γι' αυτό - ήταν ένα θέμα ταμπού. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να μιλήσει γι' αυτό.

Αλλά τώρα, 10 χρόνια αργότερα, υπάρχουν θύματα που αφηγούνται την ιστορία τους, τα οποία πριν από χρόνια θα ντρέπονταν πολύ να βγουν μπροστά για να πουν τις ιστορίες τους, αλλά τώρα θα σηκωθούν και θα μιλήσουν και θα εμπνεύσουν και άλλους να μιλήσουν».

Πηγές κοντά στη Βασίλισσα λένε ότι δεν είχε δημοσιοποιήσει την απόπειρα επίθεσης που δέχθηκε στο παρελθόν για να αποφύγει να επιστήσει την προσοχή στην εμπειρία της και όχι στα θύματα με τα οποία εργάζεται τώρα.

