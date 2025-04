Βρετανία: «Είναι εξαιρετική στο ρόλο της βασίλισσας», δήλωσε για την Καμίλα η πριγκίπισσα Άννα

Με επαινετικά λόγια μίλησε για την 77χρονη βασίλισσα Καμίλα η 74χρονη πριγκίπισσα Άννα σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Tatler με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων γάμου του βασιλικού ζεύγους της Γηραιάς Αλβιώνας, στις 9 Απριλίου.

Η μοναχοκόρη της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ δήλωσε πως η παρουσία της Καμίλα «έχει κάνει τη διαφορά» στη ζωή του αδελφού της.

Η Βασίλισσα Καμίλα και η Πριγκίπισσα Άννα (Πηγή: Getty Images)

«Είμαι σίγουρη πως πολλοί άνθρωποι της λένε τι διαφορά αυτή έχει επιφέρει (στη ζωή του Καρόλου) αλλά αυτό είναι η αλήθεια», ανέφερε η αδελφή του Βρετανού μονάρχη και πρόσθεσε ότι γνωρίζει την Καμίλα εδώ και πολλά χρόνια ενώ χαρακτήρισε τη βασίλισσα «απίστευτα γενναιόδωρη και άτομο με κατανόηση».

«Η κατανόηση του ρόλου της (ως βασίλισσα) ήταν απολύτως εξαιρετική», δήλωσε η πριγκίπισσα Άννα και τόνισε πως η ικανότητα της Καμίλα στο νέο της ρόλο ήταν ουσιώδης στη στήριξη του βασιλιά, όταν αυτός ανέβηκε στο θρόνο μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, τον Σεπτέμβριο του 2022. Είναι αλήθεια πως η βασίλισσα Καμίλα στάθηκε «βράχος» δίπλα στον βασιλιά Κάρολο καθώς ο ίδιος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είχε να αντιμετωπίσει δύσκολα γεγονότα, όπως τον θάνατο της μητέρας του, την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τα βασιλικά καθήκοντα, το νέο του ρόλο ως μονάρχης αλλά και τον καρκίνο με τον οποίο διαγνώστηκε τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

Η Βασίλισσα Καμίλα και η Πριγκίπισσα Άννα (Πηγή: Getty Images)

Βασιλιάς Κάρολος: Παραμένει εργασιομανής ενώ παράλληλα δίνει τη μάχη με τον καρκίνο

Η βασίλισσα Καμίλα επί δύο μήνες όταν ο Βρετανός γαλαζοαίματος απείχε από τα δημόσια καθήκοντά του εξαιτίας της ασθένειάς του τον αντικατέστησε σε αρκετές επίσημες εκδηλώσεις έχοντας πολλές φορές στο πλευρό της την πριγκίπισσα Άννα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Εδουάρδο μαζί με την σύζυγό του Σόφη, δούκισσα του Εδιμβούργου. Η ίδια προτρέπει τον μονάρχη να μην παραλείπει το μεσημεριανό γεύμα, που εκείνος θεωρεί «χάσιμο χρόνου» και να ξεκουράζεται με περιπάτους στη Φύση. Σύμφωνα με πηγές από το παλάτι, ο βασιλιάς Κάρολος ήταν και παραμένει εργασιομανής παρά τη μάχη που δίνει παράλληλα με τον καρκίνο επειδή ακολουθεί πιστά την αρχή που ακολουθούσε και η μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ:«We have to be seen to be believed» (πρέπει να μας βλέπουν για να μας πιστέψουν).

Τα καλά λόγια της πριγκίπισσας Άννας για τη βασίλισσα Καμίλα έρχονται μετά από μια συγκινητική κίνηση που έκανε η σύζυγος του Βρετανού γαλαζοαίματου κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε το ζευγάρι στην Ιταλία από τις 7 μέχρι τις 10 Απριλίου. Καθώς η 20η επέτειο του γάμου τους συνέπεσε με το ταξίδι στην Ιταλία η βασίλισσα Καμίλα εμφανίστηκε στο ιταλικό κοινοβούλιο, όπου ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποιούσε ομιλία στις 9 Απριλίου, φορώντας το ιβουάρ μεταξωτό παλτό και το φόρεμα που είχε φορέσει και στην τελετή του πολιτικού γάμου με τον μονάρχη στο δημαρχείο του Ουίνδσορ στις 9 Απριλίου του 2005.

Πάντως, η πριγκίπισσα Άννα δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα την πρώτη σύζυγο του αδελφού της, την εκλιπούσα πριγκίπισσα Νταϊάνα. Η βασιλική βιογράφος Ίνγκριντ Σιούαρντ είχε δηλώσει πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο γυναικών ήταν τεταμένες και η πριγκίπισσα Άννα, η οποία ήταν 11 χρόνια μεγαλύτερη από την Νταϊάνα, αποκαλούσε την τότε σύζυγο του αδελφού της «ανόητο κορίτσι».

