Διακοπές στην Ελλάδα: Η βασίλισσα Καμίλα σε πολυτελές σούπερ γιοτ ιδιοκτησίας δωρητή των Τόρις

Μετά τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, οι οποίο βρέθηκαν υπό άκρα μυστικότητα στην Κεφαλονιά, και η βασίλισσα Καμίλα απολαμβάνει αυτές τις μέρες μια πολυτελή κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά, μακριά από τον βασιλιά Κάρολο. Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της "Mirror". Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη φορούσε ένα μίντι φλοράλ φόρεμα της βρετανικής μάρκας Aspiga, σε αποχρώσεις του ροζ και άσπρου και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Ελλάδα...δαγκωτό ψηφίζει η βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, τουλάχιστον για φέτος.

