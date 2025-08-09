Διακοπές στην Ελλάδα: Η βασίλισσα Καμίλα σε πολυτελές σούπερ γιοτ ιδιοκτησίας δωρητή των Τόρις
Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia»
Ελλάδα...δαγκωτό ψηφίζει η βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, τουλάχιστον για φέτος.
Μετά τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, οι οποίο βρέθηκαν υπό άκρα μυστικότητα στην Κεφαλονιά, και η βασίλισσα Καμίλα απολαμβάνει αυτές τις μέρες μια πολυτελή κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά, μακριά από τον βασιλιά Κάρολο.
Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της "Mirror".
Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη φορούσε ένα μίντι φλοράλ φόρεμα της βρετανικής μάρκας Aspiga, σε αποχρώσεις του ροζ και άσπρου και μαύρα γυαλιά ηλίου.