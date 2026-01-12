Η Spentzos Film γιορτάζει τις φετινές Χρυσές Σφαίρες - Tέσσερις ταινίες του απέσπασαν διακρίσεις

Η Spentzos Film γιορτάζει τις φετινές Χρυσές Σφαίρες - Tέσσερις ταινίες του απέσπασαν διακρίσεις
Η Spentzos Film γιορτάζει τις φετινές Χρυσές Σφαίρες, καθώς τέσσερις ταινίες του καταλόγου της απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις στην 83η απονομή.

Χθες το βράδυ, οι Χρυσές Σφαίρες έδωσαν το πρώτο ισχυρό στίγμα της σεζόν και, ανάμεσα στις ταινίες που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2026, ξεχώρισαν οι εξής: MARTY SUPREME — και η ήδη πολυβραβευμένη βραζιλιάνικη ταινία THE SECRET AGENT.

Οι Βραβεύσεις

MARTY SUPREME – Α’ Ανδρικός Ρόλος (Κωμωδία/Μιούζικαλ) για τον Timothée Chalamet

picture1.jpg

Ο Timothée Chalamet κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου (Κωμωδία/Μιούζικαλ) για την ερμηνεία του στο MARTY SUPREME, επιβεβαιώνοντας το buzz γύρω από την ταινία του Josh Safdie, αλλά φέρνοντας και τον ίδιο, ένα βήμα πιο κοντά στα Όσκαρ.

Ο ίδιος δήλωσε στον ευχαριστήριο λόγο του: «Να είσαι πάντα ευγνώμων για ό,τι έχεις.»

Δείτε το trailer της ταινίας εδώ

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | THE SECRET AGENT – Α’ Ανδρικός Ρόλος (Δράμα), Καλύτερη Διεθνής Ταινία

picture2.jpg

Το THE SECRET AGENT απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, ενώ ο Wagner Moura κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου (Δράμα), γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Βραζιλιάνος που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο.

Ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της μνήμης στην ταινία, ενώ δήλωσε ότι: «Αν το τραύμα μπορεί να περνάει από γενιά σε γενιά, μπορούν να περνούν και οι αξίες.»

Δείτε το trailer της ταινίας εδώ

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Kleber Mendonça Filho, μια από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου βραζιλιάνικου σινεμά (Aquarius, Bacurau), ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο. Στον σύντομο λόγο του έστειλε χαιρετισμό στη χώρα του και τόνισε πόσο κρίσιμο είναι «αυτή τη στιγμή στην ιστορία» να συνεχίζουμε να κάνουμε ταινίες.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | SENTIMENTAL VALUE – Β’ Ανδρικός Ρόλος για τον Stellan Skarsgård

picture3.jpg

Το SENTIMENTAL VALUE ξεκίνησε τη διεθνή του πορεία από το Φεστιβάλ Καννών, όπου έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα και απέσπασε το Grand Prix.

Η φετινή διάκριση προσθέτει ακόμη έναν σταθμό σε μια πορεία δεκαετιών για τον Stellan Skarsgård. Ο ίδιος, παραλαμβάνοντας τη διάκριση, υπενθύμισε με τον πιο απλό τρόπο τη δύναμη της μεγάλης οθόνης: «Cinema should be seen in cinemas.»

ΑΝ ΕΙΧΑ ΠΟΔΙΑ ΘΑ ΣΕ ΚΛΩΤΣΟΥΣΑ | IF I HAD LEGS ID KICK YOU – Α’ Γυναικείος Ρόλος (Κωμωδία/Μιούζικαλ) για τη Rose Byrne

picture4.jpg

Η Χρυσή Σφαίρα της Rose Byrne για το IF I HAD LEGS I’D KICK YOU έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή πορεία διακρίσεων για την ερμηνεία της: από τη Silver Bear (Best Leading Performance) στην Berlinale, μέχρι τιμητική διάκριση Breakthrough Performance στο Palm Springs International Film Awards, αλλά και σημαντικές υποψηφιότητες στη φετινή σεζόν.

picture5.jpg

Υλικά των ταινιών μπορείτε να βρείτε εδώ: Spentzos Film Releases

